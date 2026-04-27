هيئات FIFA القضائية تعقد جلستها العامة قُبيل كأس العالم FIFA 2026™

أعضاء هيئات FIFA القضائية يجتمعون بمدينة ميامي في إطار الجلسة العامة

تركيز خاص على الحماية ومكافحة التمييز

تعزيز الاتساق والمصداقية في اتخاذ القرارات

عُقدت الجلسة العامة لهيئات FIFA القضائية هذا الأسبوع في ميامي، حيث اجتمع خلالها على مدى يومين أعضاء المنظومة القضائية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك في إطار حوار استراتيجي وفضاء لتبادل المعارف قُبيل كأس العالم FIFA 2026™.

وشكلت هذه الجلسة العامة منصة بالغة الأهمية لتعزيز الجهود المؤسسية، إذ انخرط المشاركون في نقاشات قيِّمة حول بعض أكثر القضايا إلحاحاً التي تواجه كرة القدم العالمية في الوقت الراهن، حيث جرت المحادثات بقيادة خبراء في مختلف المجالات ذات الصلة، علماً أن المواضيع شملت أحدث الاجتهادات في القضايا التأديبية والأخلاقية، وإنفاذ قرارات FIFA، وممارسات الحماية، والتحقيقات التي تضع الناجين في صلب الاهتمام وتراعي آثار الصدمات، إضافة إلى السبل الفعالة للتصدي للتمييز والإساءات العنصرية داخل اللعبة

هذا وقد شهدت الاجتماعات مداخلات من قيادات FIFA وممثلين عن الاتحادات القارية ومتخصصين خارجيين، حيث أتاحت فرصة قيّمة لتبادل الخبرات ومواءمة المقاربات وإرساء مزيد من الاتساق في القرارات القضائية عبر مختلف هياكل كرة القدم العالمية.

كما شددت المناقشات على أهمية صون استقلالية مسارات FIFA القضائية ومصداقيتها، بما يضمن استمرار القرارات في استيفاء أعلى معايير الإنصاف والنزاهة والمساءلة.