إحاطة بشأن أحدث الإجراءات التأديبية ذات الصلة بكأس العالم FIFA 2026™

الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم فتحت لجنة FIFA التأديبية إجراءات بحق الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، على خلفية مخالفات محتملة للمادة 13/الفقرة 2(ج) من قانون FIFA التأديبي، والمتعلقة باستخدام حدث رياضي لتنظيم مظاهرات ذات طابع غير رياضي؛ والمادة 14/الفقرة 5، المتعلقة بسوء سلوك الفريق؛ والمادة 15، المتعلقة بالتمييز والإساءات العنصرية؛ والمادة 17، المتعلقة بالنظام والأمن في المباريات. وجاء ذلك على خلفية هتافات وإشارات تمييزية، وتأخر انطلاق المباريات، وعدم الامتثال لبروتوكولات المباريات والأمن، وعرض رسائل غير لائقة من جانب المنتخب والجماهير، فضلاً عن إلقاء الجماهير مقذوفات، وذلك خلال عدد من مباريات الأرجنتين في كأس العالم FIFA 2026™.

تلقت لجنة FIFA التأديبية تقرير المدعي المكلّف بالشؤون الانضباطية والأخلاقية بشأن الحوادث التي وقعت خلال نهائي كأس العالم FIFA 2026™ بين إسبانيا والأرجنتين. وبناءً على التوصية الواردة في التقرير، فتحت اللجنة إجراءات تأديبية، على خلفية مخالفات محتملة للمادة 14/الفقرة 1 (ط) من قانون FIFA التأديبي، والمتعلقة بالاعتداء، بحق كل من اللاعب الأرجنتيني ناويل مولينا، بشأن واقعتين اثنتين، إحداهما اعتداء مكتمل الأركان والأخرى محاولة اعتداء؛ واللاعب الأرجنتيني لياندرو باريديس، بشأن ثلاث وقائع؛ والمسؤول الإداري في المنتخب الأرجنتيني روبرتو أيالا، بشأن واقعة واحدة. كما فُتحت إجراءات تأديبية على خلفية مخالفات محتملة للمادة 14/الفقرة 1 (ب) من قانون FIFA التأديبي، والمتعلقة بالسلوك غير الرياضي، بحق كل من اللاعبين الأرجنتينيين ناويل مولينا وتياغو ألمادا، بشأن واقعة واحدة لكل منهما؛ واللاعب الإسباني بابلو مارتين باييز غافيرا، بشأن واقعة واحدة.