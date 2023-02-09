أرقام قياسية بالجملة في التقرير الموجز للانتقالات الشتوية

رقم قياسي في عدد الانتقالات للرجال والسيدات بلغ 4728 انتقالاً

إنفاق غير مسبوق على الانتقالات عبر الحدود بين الأندية بلغ إجمالي 1.57 مليار دولار أمريكي

نشر FIFA تقريراً موجزاً عن الانتقالات الدولية (إصدار يناير/كانون الثاني 2023) والذي يقدم تحليلاً لسوق انتقالات اللاعبين خلال فترة التسجيل الأخيرة، وأظهر تحقيقَ أرقام قياسية في عدد الانتقالات الدولية وقيمة الرسوم المدفوعة، إذ أحصى التقرير إجمالي 4387 انتقالاً دولياً في فئة كرة قدم الرجال خلال نافذة الانتقالات في شهر يناير/كانون الثاني، وهو ما يمثل رقماً قياسياً جديداً منذ انطلاق نظام مطابقة الانتقالات عام 2010. أما إنفاق الأندية على رسوم الانتقالات في الشهر نفسه، فقد شهد أيضاً تسجيل رقم قياسي جديد بلغ 1.57 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 230 مليون دولار أمريكي عن الرقم القياسي السابق المسجل في يناير/كانون الثاني 2018.

الأندية الإنجليزية تتصدر لائحة الانتقالات زاد عدد الانتقالات في فئة كرة قدم الرجال بنسبة 14.4% بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022 (3834 انتقالاً)، بينما ارتفعت القيمة الإجمالية لرسوم الانتقالات بنسبة 49.9% مقارنة بالرسوم التي تم دفعها في يناير/كانون الثاني 2022 (1.05 مليار دولار أمريكي). وقد احتلت الأندية الإنجليزية مركز الصدارة في قائمة الفرق الأكثر إنفاقاً على الانتقالات الدولية خلال شهر يناير/كانون الثاني 2023، إذ دفعت إجمالي 898.6 مليون دولار أمريكي (وهو ما يُشكل نسبة 57.3% من إجمالي الإنفاق على الانتقالات الدولية في شهر يناير/كانون الثاني 2023) وتكون بذلك متقدمة بفارق كبير على الأندية الفرنسية التي احتلت المركز الثاني بإجمالي 131.9 مليون دولار أمريكي.

أرقام قياسية جديدة في كرة قدم السيدات شهدت كرة قدم السيدات تسجيل أرقام قياسية جديدة في عدد الانتقالات العابرة للحدود والتي بلغت 341 انتقالاً، أي بزيادة تبلغ نسبتها 30.2% مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني 2022، وكذلك في القيمة الإجمالية لرسوم الانتقالات في نفس الفئة حيث تم إنفاق إجمالي 774300 دولار أمريكي في نافذة الانتقالات الدولية الأخيرة. وبينما تصدّرت كولومبيا قائمة الدول المستقبِلة للاعبات في الانتقالات الدولية بإجمالي 35 انتقالاً إليها، تقاسمت الولايات المتحدة الأمريكية والسويد المركز الأول على قائمة الدول المصدِّرة إذ انتقلت من كل منهما 26 لاعبة.