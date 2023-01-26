تقرير FIFA السنوي للانتقالات الدولية: أرقام قياسية غير مسبوقة في حصيلة عام 2022

تجاوَز عدد الانتقالات الدولية للاعبين المحترفين في فئة الرجال سقف 20 ألف انتقال في السنة للمرة الأولى في تاريخ اللعبة

تُواصل كرة قدم السيدات تطورها مع ارتفاع ملحوظ في عدد الانتقالات الدولية بنسبة 19%

بلغت حصة الهواة في الانتقالات الدولية المسجلة العام المنصرم نحو 50 ألف لاعب يمثلون أكثر من 200 جنسية

نشر FIFA اليوم تقريره السنوي للانتقالات الدولية لعام 2022، الذي بلغت فيه عمليات الانتقال العابرة للحدود ما مجموعه 71002 صفقة، جرى منها 21764 على صعيد المحترفين (من الرجال والسيدات)، مقابل 49238 في فئة الهواة. شهد عام 2022 ما لا يقل عن 20209 من الانتقالات الدولية في كرة القدم الاحترافية للرجال، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 11.6% مقارنة بحصيلة 2021، بل وقد تجاوز العام المنصرم المستويات المسجلة في تقرير 2019 قبل انتشار جائحة كوفيد-19. وبينما شهدت انتقالات 2021 انخراط 4538 نادياً، سجَّلت صفقات 2022 رقماً قياسياً جديداً، حيث شملت الانتقالات الدولية 4770 نادياً من 182 اتحاداً مختلفاً، حيث بلغ إجمالي اللاعبين المنتقلين بين الأندية 17291 لاعباً يمثلون 183 جنسية مختلفة، علماً أن 2843 من العمليات المسجلة العام المنصرم اقتضت دفع رسوم الانتقال. وفي هذا الصدد، قال إميليو غارسيا سيلفيرو، رئيس الشؤون القانونية والامتثال بالاتحاد الدولي لكرة القدم: "لقد شهد عام 2022 تغيير ذلك الاتجاه السلبي الذي ظل مسجلاً على مدى سنتين في إنفاق الأندية على انتقالات اللاعبين، حيث بلغ إجمالي الإنفاق العام المنصرم 6.5 مليارات دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 33.5% مقارنة بحصيلة عام 2021، ولكنه لا يزال أقل من الرقم القياسي المسجَّل في 2019".

وتجدر الإشارة إلى أن أكبر عشر صفقات انتقال من حيث القيمة المالية شملت لوحدها ما نسبته 12.5% من المبلغ الإجمالي الذي تم إنفاقه على مستوى رسوم الانتقالات في 2022. ومن بين الصفقات الـ 2843 التي شملت دفع رسوم الانتقال خلال العام المنصرم، أدرَّت العمليات المئة الأعلى قيمة ما يناهز 50% من إجمالي الأموال المدفوعة على مستوى رسوم الانتقالات، علماً أن الأندية الإنجليزية تصدرت هذه القائمة من جديد، بل وتجاوز إجمالي إنفاقها للمرة الأولى سقف ملياري دولار أمريكي، محققة رقماً قياسياً جديداً ناهز 2.2 مليار دولار أمريكي. وفي المقابل، حصلت الأندية المنضوية تحت الاتحاد الفرنسي لكرة القدم على النصيب الأكبر من عائدات الانتقالات، مقارنة بأندية الاتحادات الأخرى، حيث بلغت مداخيلها من صفقات 2022 ما مجموعه 740.3 مليون دولار أمريكي. أما صفقات انتقال اللاعبين للأندية البرتغالية، فقد فاقت تلك المسجلة في أي اتحاد وطني آخر، حيث بلغت 901 عملية في الإجمال خلال عام 2022، الذي كانت فيه البرازيل أكثر البلدان تصديراً للاعبين، بإجمالي 998 صفقة انتقال إلى خارج البلاد.

كرة القدم للسيدات ماضية في تطورها المبهر

مع اقتراب موعد بطولة كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023™، واصَلت كرة القدم الاحترافية للسيدات نموها المذهل خلال العام المنصرم، حيث استمر ارتفاع عدد الانتقالات الدولية بأكثر من الضعف منذ عام 2018 وفرض استخدام نظام تطابق الانتقالات، ليبلغ عدد الأندية المشاركة في الانتقالات الدولية خلال عام 2022 ما مجموعه 500 نادٍ، مقابل 410 في 2021، أي بزيادة قدرها 22%. وفي هذا الصدد، قال إميليو غارسيا سيلفيرو، رئيس الشؤون القانونية والامتثال بالاتحاد الدولي لكرة القدم، إن هذه الأرقام "تعكس الأشواط المذهلة التي قُطعت في هذا المضمار، حيث تتزايد أعداد اللاعبات المحترفات بوتيرة متسارعة، إذ سُجِّل نحو 1555 انتقالاً دولياً في 2022، أي بزيادة قدرها 19.3% مقارنة بالعام السابق، بينما انخرط 119 اتحاداً في عمليات الانتقالات الدولية، مما شكل رقماً قياسياً جديداً".

الانتقالات الدولية للاعبين الهواة