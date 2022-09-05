FIFA.com
بيان إعلامي

الإتحاد الدولي لكرة القدم

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الاثنين 05 سبتمبر 2022, 10:00
القانوني

FIFA ينشر الدليل القانوني لسنة 2022

  • تشمل النسخة الجديدة استعراضاً لأحدث اللوائح والتعميمات والمستندات القانونية.

  • تتوفّر النسخة الكاملة من الدليل عبر legal.fifa.com

نشر FIFA اليوم نسخة 2022 من دليله القانوني الذي يوفّر نظرة عامة عن أحدث اللوائح والتعميمات والمستندات القانونية الصادرة عن الهيئة الحاكمة لكرة القدم في العالم، وهذا ما سيمنح دعماً كبيراً وشاملاً لمجتمع كرة القدم.

وقد سبق لـFIFA وأن نشر دليله القانوني عامي 2020 و2021، لتأتي نسخة هذا العام لتسلِّط الضوء على أحدث التغييرات والتعديلات التي خضعت لها الأنظمة والقوانين المطبقة في مؤسسات ومباريات كرة القدم.

ويتضّمن دليل هذا العام، لوائح كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، والنسخ الأحدث من النظام الأساسي لـFIFA، ولوائح أوضاع اللاعبين وانتقالاتهم، والقواعد الإجرائية الحاكمة لمحكمة كرة القدم.

يتوفّر الدليل القانوني لـFIFA من خلال legal.fifa.com.

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دليل FIFA القانوني لسنة 2022

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