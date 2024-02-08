FIFA يؤكد على التزامه بالنزاهة في كرة القدم

مجهود مشترك بين FIFA والجهات الفاعلة المعنية بالنزاهة

مناقشات مثمرة شهدها مقر FIFA بخصوص إنشاء هيئة دائمة معنية بالنزاهة

هدف FIFA هو الحفاظ على نزاهة كرة القدم والإعلاء من شأنها

ناقش FIFA مع أبرز شركائه في مجال النزاهة الخطوات المقبلة لترسيخ البُعد المؤسساتي لما حققته فرق العمل المعنية بهذا الشأن في بطولات كأس العالم للسيدات FIFA™ بنسختي عامي 2019 و2023 وكأس العالم FIFA ٢٠٢٢™.

وشهد الاجتماع الذي عُقد في مقر FIFA مشاركة ممثلين عن أهم الجهات المساهمة في فرق العمل المعنية بالنزاهة وهي: منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، ومجلس أوروبا ومجموعة كوبنهاغن التابعة له، ومؤسسة سبورت رادار، وهيئات اليانصيب المتحدة للنزاهة في الرياضة، والرابطة الدولية لنزاهة الرهانات، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

ويتمثّل الهدف من مأسَسَة عمل الفريق المعني بالنزاهة بأن يكون بمثابة هيئة تحمي النزاهة في كرة القدم، مع توسيع نطاق عمله ليشمل عدداً أكبر من البطولات، بحيث يقوم بمراقبة آنية لأسواق الرهانات ومجريات المباريات خلال بطولات FIFA، كما يوفّر الدعم للتحقيقات في حال حصول أية نشاطات مشبوهة.

أما الهدف الأسمى الذي وضعه الاتحاد الدولي لكرة القدم نصب عينيه، فيتمثل بتشكيل فريق مراقبة دائم يُركّز على بطولات FIFA، ويتحقق من أي حالات (قد تنطوي على) تلاعب في البطولات حول العالم.