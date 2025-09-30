عدد قياسي من الأنشطة يلقي الضوء على النمو المتزايد لدور محكمة FIFA لكرة القدم

تقرير محكمة كرة القدم لموسم 2024/2025 يسلط الضوء على أهمية الخدمات التي تقدمها محكمة كرة القدم

تعاملت محكمة كرة القدم ومكتب النزاعات والطلبات التنظيمية مع عدد قياسي من الحالات والطلبات والاستفسارات وصل إلى 21633

تُقدّم محكمة كرة القدم خدماتها من مقرّها في ميامي بفعالية وجودة عالية لجميع الجهات الفاعلة في كرة القدم

نشر FIFA تقريره السنوي الرابع لمحكمة كرة القدم، حيث سرد بالتفصيل جميع الأنشطة المُنفَّذة في الفترة بين 1 يوليو/تموز 2024 و30 يونيو/حزيران 2025.

ويقدّم هذا التقرير نظرة معمّقة على أعمال محكمة FIFA لكرة القدم ومكتب النزاعات والطلبات التنظيمية الذي ينتمي إلى قسم FIFA المعني بالشؤون القانونية والامتثال.

أثناء الفترة التي تناولها التقرير، تعاملت محكمة كرة القدم مع كمية غير مسبوقة من الدعاوى والطلبات التنظيمية - بمجموع يصل إلى 21633 - تفوق أرقام السنوات السابقة وتعكس الثقة المتواصلة في نظام FIFA لحلّ النزاعات.

ذلك أن FIFA يواصل التركيز على تنمية إطاره التنظيمي، كما ورد في الأهداف الاستراتيجية للعبة العالمية: 2023-2027، حيث شهدت الفترة التي تناولها التقرير إنجازات أخرى في هذا المجال. فقد اقترح الإطار التنظيمي المؤقت، التي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير/كانون الثاني 2025، مجموعة من التعديلات المهمّة على اللوائح الخاصة بوضع اللاعبين وانتقالهم، وقد نتج عن تنمية إطار الغرف الوطنية لتسوية النزاعات الاعتراف بعشر غرف وطنية لتسوية النزاعات، معززاً بذلك إمكانية تسوية النزاعات على المستوى الوطني.

كما صادف تاريخ نشر التقرير الذكرى السنوية الأولى لانتقال قسم FIFA المعني بالشؤون القانونية والامتثال إلى ميامي، في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد عزّز هذا الفصل الجديد التزام FIFA بتواجده في جميع المناطق حول العالم، مع استمرار محكمة كرة القدم بتوفير خدمات عالية الجودة لجميع الأطراف حول العالم.