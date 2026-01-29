FIFA يُعزز منظومة مكافحة المنشطات عبر العالم من خلال دورة مُخصَّصة لاعتماد مسؤولي مراقبة المنشطات

أُقيمت هذه الدورة في إطار الاستعداد لبطولتي كأس العالم 2026 FIFA™ وكأس العالم للسيدات 2027 FIFA™، وهي تُعد من اللبنات الأساسية في منظومة العمليات التشغيلية المعتمدة لدى FIFA

شهدت الدورة مشاركة نحو 30 من مسؤولي مراقبة المنشطات من شتى قارات العالم الست، حيث تخللتها جلسات معرفية معمّقة وتدريبات ميدانية مكثفة، تمحورت حول الجوانب المتعلقة بجمع عينات البول والدم، وتقنية "بقع الدم الجافة"

تعيَّن على المشاركين اجتياز اختبارات كفاءة صارمة تأكيداً لاستيفائهم للمعايير العالية الواجب توفرها في مسؤولي مراقبة المنشطات خلال بطولات FIFA

مع تسارع وتيرة التحضيرات للمنافسات العالمية القادمة، استضاف مقر FIFA بمدينة زيورخ مؤخراً دورة مُخصَّصة لاعتماد مسؤولي مراقبة المنشطات، والتي نُظمت تحت إشراف قسم FIFA المعني بمكافحة المنشطات، بمشاركة مجموعة من مسؤولي مراقبة المنشطات المُعتمَدين لدى FIFA وعدد من الموظفين الجدد، حيث تواصلت الدورة على مدى يوم كامل تخللته جلسات معرفية معمّقة وتدريبات ميدانية مكثفة.

وركّزت الحصص النظرية على العناصر الرئيسية لبرنامج FIFA المعني بمكافحة المنشطات، والتي تشمل واجبات مسؤولي مراقبة المنشطات المُعتمَدين لدى FIFA والتزاماتهم، والخدمات اللوجستية للبطولات، ومُعدات وتجهيزات الاختبار، واستخدام الأنظمة الرقمية، وعمليات التحليل المختبري، وإعفاءات الاستخدام العلاجي، وإجراءات الاختبار أثناء المسابقات وخارجها. هذا وقد أشرف على تقديم الجلسات عدد من كبار خبراء FIFA المعنيين بمكافحة المنشطات ومجموعة من المتخصصين ذائعي الصيت دولياً.

وكانت هذه الجلسات بمثابة مختبر لصقل المهارات وتوحيد الرؤى في بيئة منظَّمة تضمن أعلى درجات الاتساق والدقة بما يتماشى مع متطلبات FIFA، حيث تعيَّن على كافة المشارِكين اجتياز امتحان كتابي لتقييم كفاءتهم النظرية قبل إكمال الدورة وتجديد أو نيل شهادة الاعتماد الخاصة بمسؤولي مراقبة المنشطات لمسابقات FIFA المقررة في المستقبل، إذ لن يُعيَّن منهم في استحقاقات السنتين المقبلتين سوى أولئك الذين استوفوا معايير FIFA ذات الصلة.

وفي هذا الصدد، قال لويس فيلاس بواس، مدير قسم FIFA المعني بالهيئات القضائية: "تشكل دورة الاعتماد المُخصَّصة لمسؤولي مراقبة المنشطات المُعتمَدين لدى FIFA ركيزة أساسية من الركائز التي يقوم عليها التزام FIFA المستمر بحماية نزاهة كرة القدم من خلال ضوابط صارمة ومتسقة ومنسجمة عالمياً في مجال مكافحة المنشطات، علماً أن هذه المعايير الصارمة تكتسي أهمية مضاعفة مع اقتراب بطولة كأس العالم 2026 FIFA™ المقررة الصيف المقبل، بينما ستتبعها بطولة كأس العالم للسيدات 2027 FIFA™".