FIFA ينشر تقرير مكافحة المنشطات للفترة ما بين يناير/كانون الثاني 2024 ويوليو/تموز 2025

يسلط التقرير الضوء على التزام المؤسسة بصون نزاهة اللعبة

إجراء حوالي ألفي اختبار للكشف عن المنشطات في بطولات FIFA والتصفيات القارية المؤهلة للنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم FIFA™ عام 2026

خضع للاختبارات لاعبون ولاعبات من 160 من أصل 211 اتحاداً وطنياً، ما يعكس النطاق العالمي لبرنامج الكشف عن المنشطات

نشر FIFA اليوم النسخة الأحدث من تقريره الخاص بمكافحة المنشطات، والذي يتعلَّق بالفترة الممتدة من 1 يناير/كانون الثاني 2024 إلى 31 يوليو/تموز 2025. وبغرض تعزيز الشفافية في أنشطة مكافحة المنشطات، يقدّم التقرير الذي يغطي فترة عام ونصف ملخصاً لجهود FIFA في جمع اختبارات الكشف وتحليل عينات اللاعبين واللاعبين.

يظل FIFA ملتزماً التزاماً راسخاً بضمان أن نتائج جميع البطولات والمباريات التي يُنظّمها أو ينظمها شركاؤه تستند فقط إلى الجدارة الرياضية. الجدير بالذكر أنه تم إجراء حوالي ألفي اختبار للكشف عن المنشطات في بطولات FIFA والتصفيات التمهيدية القارية لكأس العالم FIFA 2026™، وهو ما يعكس التزام FIFA بصون وحماية نزاهة اللعبة العالمية.

يُبرز التقرير الامتداد العالمي لبرنامج الكشف عن المنشطات، إذ خضع لاعبون ولاعبات منطوون تحت مظلة 160 اتحاداً وطنياً عضواً في FIFA للاختبارات خلال هذه الفترة، أي ما يعادل 76% من مجموع الاتحادات الوطنية.

كما شهدت فترة التقرير انتقال وحدة مكافحة المنشطات في FIFA إلى مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية في أغسطس/آب الماضي، وذلك إلى جانب فرق أخرى عاملة تحت مظلة قسم الشؤون القانونية والامتثال في FIFA. وقد أشرفت الوحدة من مقرها الجديد على العديد من مهام مكافحة المنشطات، بما في ذلك اختبارات الكشف داخل البطولات وخارجها في تسعة فعاليات كبرى لـ FIFA وهي:

كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA الإمارات 2024 دبي™

كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA كولومبيا 2024™

كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات FIFA أوزبكستان 2024™

كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA جمهورية الدومينيكان 2024™

كأس القارات للأندية FIFA 2024™

FIFAe Next Gen 2024

نهائيات FIFAe 2024

كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA سيشل 2025™

كأس العالم للأندية FIFA 2025™

لا تقتصر جهود FIFA في مكافحة المنشطات على اختبارات الكشف والتطبيق الصارم، بل تهدف أيضاً إلى تعزيز ثقافة قائمة على القيم مثل الاحترام والعدالة والنزاهة في مختلف جوانب اللعبة. وخلال فترة التقرير، واصل FIFA دعمه وعمله مع الاتحادات القارية الستة، مع تسليط الضوء بشكل خاص على تعاونه المستمر والمتوسع مع اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم واتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم.

تم استخراج جميع البيانات الأساسية في التقرير من نظام إدارة مكافحة المنشطات، وهو النظام الذي طورته الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات لتنسيق أنشطة مكافحة المنشطات على مستوى العالم بين جميع الجهات المُوقِّعة على مدوّنتها. هذا وتُعد مكافحة المنشطات إحدى الركائز الأساسية لجهود FIFA لضمان أن تبقى كرة القدم قائمة على التميُّز الرياضي والشغف وروح الفريق.