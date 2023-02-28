FIFA ينشر تقرير مكافحة المنشطات لفترة 2021/2022

أجرى FIFA 2921 اختبار منشطات في 11 بطولة من تنظيمه

ست نتائج تحليل إيجابية من أصل 5596 عينة

تُعتبر مكافحة المنشطات من ركائز فلسفة FIFA للحفاظ على نزاهة كرة القدم

أصدر FIFA اليوم تقريره الأحدث لمكافحة المنشطات والذي يستعرض الجهود المبذولة في هذا المجال خلال الفترة الممتدة بين 1 يوليو/تموز 2021 و31 ديسمبر/كانون الأول 2022. تسلّط نسخة هذا العام من تقرير مكافحة المنشطات الضوء على استئناف FIFA لإجراء الاختبارات بشكل كامل في كافة البطولات التي نظّمها في الفترة التي تلت جائحة كوفيد-19، وقد جرت النسبة الأكبر من الاختبارات في كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ حيث خضع كل لاعب لاختبارات مفاجئة قبل البطولة، بالإضافة إلى اختبارات أخرى منهجية خلال البطولة، سواء بعد المباريات أو في أيام الراحة.

وبموجب ذلك، أجرى FIFA إجمالي 2921 اختبار منشطات في 11 بطولة من تنظيمه، وتشمل هذه الاختبارات أكثر من 100 اتحاد وطني عضو ممثل بمنتخب واحد على الأقل في البطولات التي جرت خلال الفترة التي يغطيها التقرير. فمن أجل المحافظة على تميز لعبة كرة القدم والشغف بها وروح اللعب الجماعي التي تسودها، تُعتبر مكافحة المنشطات من ركائز فلسفة FIFA. ومن أصل 5596 عينة جُمعت، كانت هناك ستة نتائج تحليل إيجابية. وفي أربع من الحالات الست التي انطوت على نتائج تحليل إيجابية، فقد نتج عنها إيقاف اللاعبين المعنيين، وفي إحداها، كان قد تم منح المادة المحظورة بطريقة مشروعة، بينما لا تزال حالة أخرى قيد الدراسة.