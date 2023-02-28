FIFA.com
بيان إعلامي

الإتحاد الدولي لكرة القدم

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الثلاثاء 28 فبراير 2023, 15:00
مكافحة المنشطات

FIFA ينشر تقرير مكافحة المنشطات لفترة 2021/2022

  • أجرى FIFA 2921 اختبار منشطات في 11 بطولة من تنظيمه

  • ست نتائج تحليل إيجابية من أصل 5596 عينة

  • تُعتبر مكافحة المنشطات من ركائز فلسفة FIFA للحفاظ على نزاهة كرة القدم

أصدر FIFA اليوم تقريره الأحدث لمكافحة المنشطات والذي يستعرض الجهود المبذولة في هذا المجال خلال الفترة الممتدة بين 1 يوليو/تموز 2021 و31 ديسمبر/كانون الأول 2022. تسلّط نسخة هذا العام من تقرير مكافحة المنشطات الضوء على استئناف FIFA لإجراء الاختبارات بشكل كامل في كافة البطولات التي نظّمها في الفترة التي تلت جائحة كوفيد-19، وقد جرت النسبة الأكبر من الاختبارات في كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ حيث خضع كل لاعب لاختبارات مفاجئة قبل البطولة، بالإضافة إلى اختبارات أخرى منهجية خلال البطولة، سواء بعد المباريات أو في أيام الراحة.

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وبموجب ذلك، أجرى FIFA إجمالي 2921 اختبار منشطات في 11 بطولة من تنظيمه، وتشمل هذه الاختبارات أكثر من 100 اتحاد وطني عضو ممثل بمنتخب واحد على الأقل في البطولات التي جرت خلال الفترة التي يغطيها التقرير. فمن أجل المحافظة على تميز لعبة كرة القدم والشغف بها وروح اللعب الجماعي التي تسودها، تُعتبر مكافحة المنشطات من ركائز فلسفة FIFA. ومن أصل 5596 عينة جُمعت، كانت هناك ستة نتائج تحليل إيجابية. وفي أربع من الحالات الست التي انطوت على نتائج تحليل إيجابية، فقد نتج عنها إيقاف اللاعبين المعنيين، وفي إحداها، كان قد تم منح المادة المحظورة بطريقة مشروعة، بينما لا تزال حالة أخرى قيد الدراسة.

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بالإضافة إلى هذه الجهود، أطلق FIFA منصة تعليمية جديدة عبر الإنترنت مخصصة لمكافحة المنشطات وتضمّ ثلاثة مسارات تعليمية موجهة لثلاث شرائح مختلفة هي اللاعبون الشباب، واللاعبون المحترفون، والكوادر التي تقدم الدعم للاعبين، وبإمكان هذه الفئات الثلاث الاستفادة من هذه المسارات التعليمية مجاناً، والتي ينطوي كل منها على مقدمة عن نظام مكافحة المنشطات مع تركيز على مبدأ المسؤولية الصارمة للاعب.

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