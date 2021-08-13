تم إطلاق برنامج FIFA للجودة الخاص بخطوط التسلل الافتراضية بهدف اختبار ما إذا كانت التقنية قادرة على تصوير مثل هذا الخط الافتراضي في عدد من السيناريوهات الصعبة، ما يثبت أن مزود التقنية قادر على التغلب على الصعوبات التقنية المصاحبة لرسم مثل هذا الخط الدقيق. يتطلب بروتوكول التحكيم بمساعدة الفيديو أن تُختبر تقنية خطوط التسلل الافتراضية وفقاً لمتطلبات برنامج FIFA للجودة حين تستخدم بصحبة نظام التحكيم بمساعدة الفيديو في مسابقات الأندية الدولية.
عملية الاعتماد
يتمثل الاستخدام الرئيسي لأنظمة خطوط التسلل الافتراضية في المساعدة في عملية المراجعة التي يشارك فيها حكام الفيديو المساعدين. وقد صمّم FIFA بروتوكول اختبار قابل للتكرار سيطبق على أي تقنية تسعى للحصول على الاعتماد وفقاً للعميلة المبينة أدناه:
دليل التطبيق
المستند التالي هو دليل لأي شركة تسعى لخضوع تقنية خطوط التسلل الافتراضية التابعة لها للاختبار والاعتماد وفقاً لمتطلبات برنامج FIFA للجودة: