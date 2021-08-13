تم إطلاق برنامج FIFA للجودة الخاص بخطوط التسلل الافتراضية بهدف اختبار ما إذا كانت التقنية قادرة على تصوير مثل هذا الخط الافتراضي في عدد من السيناريوهات الصعبة، ما يثبت أن مزود التقنية قادر على التغلب على الصعوبات التقنية المصاحبة لرسم مثل هذا الخط الدقيق. يتطلب بروتوكول التحكيم بمساعدة الفيديو أن تُختبر تقنية خطوط التسلل الافتراضية وفقاً لمتطلبات برنامج FIFA للجودة حين تستخدم بصحبة نظام التحكيم بمساعدة الفيديو في مسابقات الأندية الدولية.