تم إطلاق برنامج FIFA لجودة كرات القدم في عام 1996 لتنسيق وتحسين جودة كرات القدم. وتهدف التطورات والتحسينات المستمرة إلى تلبية الطلبات المتزايدة للعبة. يركز برنامج FIFA لجودة كرات القدم على الكرة، والتي هي جوهر اللعبة. والكرات التي تجتاز اختبار صارم فقط هي التي يتم منحها إحدى علامات الجودة المرموقة من FIFA.

قوانين اللعبة

بموجب القانون 2 من قوانين اللعبة، يجب أن تحمل جميع الكرات المستخدمة في المباريات الدولية التي تنظمها FIFA أو الاتحادات القارية واحدة من علامات جودة لدى FIFA، وهي FIFA QUALITY PRO أو FIFA QUALITY أو FIFA BASIC. تشير هذه الشعارات الثلاثة إلى أن الكرة قد تم اختبارها رسمياً ووجد أنها تتوافق مع المتطلبات الفنية المحددة، والتي تختلف باختلاف الشعار، بالإضافة إلى الحد الأدنى من المواصفات المنصوص عليها في القانون 2. يجب أن يوافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم على قائمة المتطلبات الإضافية الخاصة بكل شعار من الشعارات، والمعاهد التي تجري الاختبارات تخضع لموافقة FIFA. قد تتطلب مسابقات الاتحادات الأعضاء أيضاً استخدام كرات تحمل أحد هذه الشعارات الثلاثة. جميع المستندات المتعلقة بقوانين اللعبة موجودة هنا.

أكثر من 70 شخص مرخّص

2,000+

ضمان الجودة

يجب أن تستجيب كرة القدم بنفس الطريقة في كل مرة يتم فيها ركلها، سواء كانت في الدقيقة 90 من المباراة أو عند اللمسة الأولى. وإلا فسيكون الامر غير عادل للاعبين ومحبطاً للجمهور. برنامج FIFA لجودة كرات القدم هو برنامج اختبار لكرات القدم المستخدمة في الهواء الطلق وكرة الصالات وكرة القدم الشاطئية. يمكن للمصنعين الدخول في اتفاقية ترخيص لاستخدام علامات الجودة المرموقة منFIFA على كرات القدم التي تجتاز اختبارات صارمة. تُستخدم اختبارات برنامج FIFA للجودة لتقييم كرات القدم في ظروف معملية، وذلك بتعريضها لظروف أكثر صرامة مما قد تتحمله على الأرجح أثناء المباراة العادية. الكرات التي تجتاز هذه الاختبارات فقط هي التي تحصل على إحدى علامات جودة FIFA الثلاثة. يمكن للجميع - من أشهر المحترفين في العالم إلى تلاميذ المدارس الذين يركلون الكرات في أوقات اللعب - ضمان حصولهم على كرة قدم عالية الجودة من خلال البحث عن علامات FIFA في المرة القادمة التي يشترون فيها كرة. اكتشف المزيد حول كل كرات القدم الحالية التي تحمل علامة الجودة FIFA.

65%

22%

13%

كيف تحصل الكرة على علامة FIFA للجودة؟ يجب أن تجتاز الكرة بنجاح الاختبارات السبعة الموضحة بالتفصيل على هذا الموقع لتحوز على علامة الجودة من FIFA. تتحقق الاختبارات من وزن الكرة ومحيطها ودورانها وارتدادها وامتصاصها للماء وفقدانها للضغط والاحتفاظ بشكلها وحجمها. للحصول على أعلى علامة من علامات الجودة، وهي علامة FIFA Quality Pro، يجب أن تجتاز الكرة هذه الاختبارات السبعة في ظل ظروف أكثر صعوبة.

المسؤولية الاجتماعية

المسؤولية الاجتماعية هي قضية جوهرية بالنسبة للهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية، والتي ترغب في استخدام لعبة كرة القدم لإحداث تغيير اجتماعي إيجابي. 1) تعهد الاتحاد العالمي لصناعة السلع الرياضية (WFSGI) في إطار هذه المسؤولية، يعمل FIFA عن كثب مع الاتحاد العالمي لصناعة السلع الرياضية (WFSGI). وللانضمام إلى برنامج FIFA لجودة كرات القدم يجب على كل مصنّع تقديم تعهد WFSGI الذي يؤكد أن كرات القدم المعتمدة من FIFA قد تم إنتاجها وفقاً لمبادئ العمل المعترف بها عالمياً ودون إشراك الأطفال العاملين، كما هو منصوص عليها في مدونة قواعد السلوك لدى WFSGI. اعتباراً من يوليو 2019: يجب على المرخص لهم استخدام شركة تدقيق عضو في جمعية مدققي الامتثال الاجتماعي المحترفين (APSCA). يمكن العثور على القائمة المحدثة لجميع مزودي الخدمة المعتمدين هنا.

لمزيد من المعلومات حول تعهد WFSGI، يرجى زيارة موقع WFSGI أو العثور على مزيد من المعلومات في قسم "كيف تحصل على ترخيص". 2) التبرع برسوم الترخيص ل "حركة كرة القدم من أجل الأمل" يتم التبرع بجميع رسوم الترخيص المتأتية من هذا المشروع لمشاريع اجتماعية في إطار حركة كرة القدم من أجل الأمل. بشراء كرة قدم تحمل علامة "FIFA Quality" أو علامة "FIFA Quality Pro"، يدعم المشترون تلقائياً جهود FIFA لتعزيز التنمية الاجتماعية من خلال كرة القدم، مع العلم أن ظروف العمل أثناء عملية التصنيع تلبي أيضاً المعايير المعترف بها دولياً. 3) الكرات المختبرة تستخدم في قضايا نبيلة يختبر FIFA كل عام المئات من كرات القدم كجزء من برنامج FIFA لجودة كرات القدم لضمان تلبية كل كرة قدم لمعايير الجودة المنصوص عليها في قوانين اللعبة. وبدلاً من مجرد تخزين الكرات المختبرة، حدد FIFA فرصاً بإدارة بعض موظفيه وأصحاب المصلحة الداخليين لتوزيع هذه العينات على المشاريع التي يمكن أن تستفيد منها. يرجى الاطلاع هنا على مثالين حول كيفية استخدام هذه الكرات في قضايا نبيلة في زيمبابوي وسويسرا. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة مدونة الابتكار الخاصة بنا.

البحث والتطوير