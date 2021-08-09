يعتمد برنامج جودة عشب كرة القدم FIFA نظام ترخيص للشركات الملتزمة بعشب كرة القدم عالي الجود وتنفيذ مجموعة من الإجراءات الصارمة، علماً أن الشركات التي تعمل بموجب برنامج جودة عشب كرة القدم FIFA هي وحدها المؤهلة للحصول على شهادة لمنشآتها التي تستخدم عشب كرة القدم.

كيف تحصل على ترخيص عشب كرة القدم

يجب إدخال المعلومات اللازمة في استمارة الطلب مرفقة بالمراجع الإضافية. يزود معهد الاختبار المعتمد من FIFA المختبر بتقارير الاختبارات الميدانية مباشرة إلى FIFA. ولن يُمنح ترخيص FIFA إلا لجهة تصنيع الملاعب العشبية لكرة القدم إذا تم استيفاء شروط الجودة. يمكن إرسال الطلبات إلى quality@fifa.org في أي وقت.

كيف تصبح أحد المزودين المفضلين لدى FIFA

تم إطلاق مبادرة FIFA للمزود المفضل (FPP) في عام 2009 استجابة للطلبات المتكررة على جودة أعلى، ليس فقط في المنتج نفسه ولكن أيضاً في عملية تركيب عشب ملعب كرة القدم، علماً أن الهدف الرئيسي يتمثل في حماية مصالح المستهلكين عند شراء عشب ملعب كرة القدم وضمان تلبية الأرضيات لأعلى المتطلبات فيما يتعلق بالجودة والأداء والسلامة.

فوائد للمستهلك النهائي

من خلال تقديم التقارير الدورية إلى FIFA وتلبية كل المتطلبات، يثبت المزودون المفضلون لدى FIFA التزامهم بمعايير الجودة، وبالتالي فإن الفوائد التي تعود على المستهلك النهائي هي أن المزودين المفضلين لدى FIFA:

يتحملون المسؤولية الكاملة عن عملية التركيب بأكملها؛

أن يكون لديهم كفاءات ومؤهلات داخلية في مجال الهندسة المدنية والصيانة؛

أن يزودوا المستهلك النهائي بمعلومات إضافية حول المنتج وإجراءات التثبيت.

متطلبات المزودين المفضلين لدى FIFA مقسمة إلى معايير الأهلية ومعايير الطلب، إذ لا يمكن لمقدم الطلب أن يصبح مزوداً مفضلاً لدى FIFA إلا إذا كان يفي بكلتا فئتي المعايير.

كيفية حصول ملعب على شهادة الاعتماد

لكي يتم منح إحدى علامات الجودة FIFA، فإن نظام العشب الاصطناعي لابد وأن يخضع للاختبار بنجاح في المختبر وعلى أرض الملعب.