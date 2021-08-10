تم إطلاق برنامج FIFA لجودة المرمى لتوفير المبادىء التوجيهية للاتحادات الأعضاء في FIFA ومنظمي المنافسات فيما يتعلق بإجراءات الاختبار الخاصة بالمرامي وطرق استخدامها. إلى جانب الكرة، يعتبر المرمى جزءًا أساسياً من اللعبة. فالهدف التقليدي - حتى في أكثر أشكاله البدائية أو المؤقتة والتي يمكن فيها استخدام السترات أو الجاكيتات أو العصي أو الأشجار أو أي هياكل متاحة - يمهد الطريق لأكبر متعة في كرة القدم، وهي تسجيل الأهداف لفريقك. وفي ضوء الملاحظات الواردة من الجهات المعنية بكرة القدم، والمطالب المتزايدة المتعلقة بإطار المرمى من عدد من الأنظمة واللوائح المختلفة، والتطورات في تكنولوجيا كرة القدم، مثل تقنية خط المرمى أو خط التسلل الافتراضي، أصبحت الحاجة إلى وجود معايير جودة موحدة للمرمى أكثر الحاحاً. لذلك ، يحدد برنامج FIFA لجودة المرمى معيار اختبار عالمي مع التركيز على المتانة والاتساق والسلامة. يحدد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم مواصفات المرمى في القانون 1 – ميدان اللعب. ووضعت معايير الاختبار لضمان التوافق مع القانون الحالي مع تحسين بعض المتطلبات الفنية. على سبيل المثال، يركز معيار FIFA أيضاً على قوة العارضة الأفقية وثبات المرمى وجودة الشبكة والسلامة العامة لإطار المرمى.