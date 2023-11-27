البروتوكول القياسي لكرة القدم لتقييم الإصابة بارتجاج دماغي على أرض الملعب FOCUS هو أداة عملية صُممت لمساعدة المعالجين الطبيين في تحديد اللاعبين الذين يتعين إخراجهم من الملعب لإجراء تقييم رسمي لحالات الارتجاج الدماغي عقب تعرّضهم لإصابة على الرأس في كرة القدم. يجب استبعاد أي لاعب يُشتبه بإصابته بارتجاج دماغي من أرض الملعب فوراً، وذلك تماشياً مع الأدلة العلمية التي تؤكد أن استمرار لاعبي كرة القدم في اللعب يجعلهم أكثر عرضة لطول فترة التعافي من الأعراض، وتراجع الأداء، وخطر التعرض لإصابات إضافية. صُمّم FOCUS بناءً على مراجعة شاملة للأدلة العلمية، وبالتعاون مع مجموعة عالمية من المعالجين الطبيين والباحثين المتخصصين في تحديد الارتجاج لدى لاعبي كرة القدم وتقييمه.