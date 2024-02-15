التصنيف العالمي
ناميبيا
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
107th
المركز الحالي
68th
التصنيف الأعلى
167th
التصنيف الأدنى
118th
معدل التصنيف
41
أكبر تقدّم
62
أكبر تراجع
الجدول الزمني
No data to show
ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|107
|-
|-
2023
|115
|106
|115
2022
|113
|110
|117
2021
|112
|106
|121
2020
|119
|116
|119
2019
|117
|110
|121
2018
|111
|107
|119
2017
|118
|94
|156
2016
|99
|98
|136
2015
|129
|105
|129
معلومات عن اتحاد ناميبيا لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟