التصنيف العالمي
ناميبيا
ناميبيا
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
105
11
فييتنام
فييتنامVIE
1194.58
106
1
موريتانيا
موريتانياMTN
1194.48
107
8
ناميبيا
ناميبياNAM
1192.13
108
غواتيمالا
غواتيمالاGUA
1188.17
109
مدغشقر
مدغشقرMAD
1187.63
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
107th
المركز الحالي
68th
التصنيف الأعلى
167th
التصنيف الأدنى
118th
معدل التصنيف
41
أكبر تقدّم
62
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
107--
2023
115106115
2022
113110117
2021
112106121
2020
119116119
2019
117110121
2018
111107119
2017
11894156
2016
9998136
2015
129105129
معلومات عن اتحاد ناميبيا لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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