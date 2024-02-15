التصنيف العالمي
المالديف
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
161st
المركز الحالي
126th
التصنيف الأعلى
183rd
التصنيف الأدنى
155th
معدل التصنيف
25
أكبر تقدّم
38
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
|161
|-
|-
2023
|161
|154
|161
2022
|156
|154
|157
2021
|157
|155
|158
2020
|155
|155
|155
2019
|155
|151
|155
2018
|152
|147
|159
2017
|155
|140
|157
2016
|154
|154
|174
2015
|160
|131
|178
معلومات عن اتحاد جزر المالديف لكرة القدم
من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟