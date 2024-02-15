التصنيف العالمي
المالديف
المالديف
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التصنيف الحالي للرجال
التحديث الأخير:
15 فبراير 2024
التحديث القادم:
04 أبريل 2024 (5 أيام)
التصنيف
المنتخب
النقاط الكاملة
159
كاليدونيا الجديدة
كاليدونيا الجديدةNCL
1008.92
160
بورتوريكو
بورتوريكوPUR
1007.19
161
المالديف
المالديفMDV
1003.48
162
ميانمار
ميانمارMYA
1000.46
163
تاهيتي
تاهيتيTAH
999.48
التصنيف الكامل للرجال
التصنيف التاريخي للرجال
تحت الأضواء
161st
المركز الحالي
126th
التصنيف الأعلى
183rd
التصنيف الأدنى
155th
معدل التصنيف
25
أكبر تقدّم
38
أكبر تراجع
الجدول الزمني
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ملخص سنة بعد سنة
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
أكبر تقدّم
أكبر تراجع
التاريخ
آخر تصنيف
أفضل تصنيف
أسوأ تصنيف
2024
161--
2023
161154161
2022
156154157
2021
157155158
2020
155155155
2019
155151155
2018
152147159
2017
155140157
2016
154154174
2015
160131178
معلومات عن اتحاد جزر المالديف لكرة القدم

من هو الرئيس؟ أين يقع المقر الرئيسي؟ وما اسم مدرب المنتخب الحالي؟

طالع المزيد
إجراءات التصنيف
كيف يتم احتساب التصنيف؟
إجراءات تصنيف الرجال

بعد فترة طويلة من اختبار وتحليل أفضل طريقة لحساب تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي، دخل نموذج جديد حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2018 بعد موافقة مجلس FIFA.

إجراءات تصنيف الرجال
إجراءات تصنيف السيدات

يتم ترتيب الفرق في تصنيف FIFA العالمي للسيدات وفقًا لقيمة تُعد مقياسًا لقوتها الفعلية. وتتمثل إحدى فوائد ذلك في إمكانية التعرف على قدر كبير من المعلومات حول قيمة التصنيف (أو نقاط التصنيف) لفريق ما.

إجراءات تصنيف السيدات

التصنيف العالمي

التصنيف العالمي للرجال

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للرجال

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التصنيف العالمي للسيدات

أحدث نسخة من تصنيف FIFA-Coca Cola العالمي للسيدات

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