اتحاد جزر المالديف لكرة القدم

اتحاد جزر المالديف لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fam.mv

العنوان

Ma. Oliveena,

Ground Floor,

Chaandhanee Magu,

20195 MALE

Maldives

طرق التواصل

الهاتف: +960/3317 006

البريد الإلكتروني:media@famaldives.com

فاكس: +960/3317 005

التنظيم

President

Bassam ADEEL JALEEL

Vice President

Ali UMAR

Hussein SHAFIU

Acting General Secretary

Mohamed JAUSHAN

Media And Communication Manager

Faid IBRAHIM

Technical Director

Paul SMALLEY

Chairperson of the Referees Committee

Muaviath KHALEEL

Head/Director of the Referees Department

Mohamed AMEEZ

Referee Coordinator

Mohamed AMEEZ

Futsal Coordinator

Ismail RIYAZ

تصنيف المالديف

تصنيف منتخب المالديف للرجال
تصنيف منتخب المالديف للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
159
كاليدونيا الجديدة
كاليدونيا الجديدة
كاليدونيا الجديدة
1008.92
160
بورتوريكو
بورتوريكو
بورتوريكو
1007.19
161
المالديف
المالديف
المالديف
1003.48
162
ميانمار
ميانمار
ميانمار
1000.46
163
تاهيتي
تاهيتي
تاهيتي
999.48

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
159
تيمور الشرقية
تيمور الشرقية
تيمور الشرقية
946.01
160
باربادوس
باربادوس
باربادوس
941.96
161
المالديف
المالديف
المالديف
938.55
162
سوريا
سوريا
سوريا
931.42
163
سانت فنسنت وجرنادين
سانت فنسنت وجرنادين
سانت فنسنت وجرنادين
923.84

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد جزر المالديف لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد جزر المالديف لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

MALDIVES: Mahibadhoo Stadium renamed PELE STADIUM
الرئيس
تدشين ملعب بيليه في المالديف
٢٧ مايو ٢٠٢٣
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سوريا تقترب من التأهل ونتائج متباينة للمتصدّرين
١٩ نوفمبر ٢٠١٩
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١٠ أكتوبر ٢٠١٩
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