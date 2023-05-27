اتحاد جزر المالديف لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fam.mv
العنوان
Ma. Oliveena,
Ground Floor,
Chaandhanee Magu,
20195 MALE
Maldives
طرق التواصل
الهاتف: +960/3317 006
البريد الإلكتروني:media@famaldives.com
فاكس: +960/3317 005
التنظيم
President
Bassam ADEEL JALEEL
Vice President
Ali UMAR
Hussein SHAFIU
Acting General Secretary
Mohamed JAUSHAN
Media And Communication Manager
Faid IBRAHIM
Technical Director
Paul SMALLEY
Chairperson of the Referees Committee
Muaviath KHALEEL
Head/Director of the Referees Department
Mohamed AMEEZ
Referee Coordinator
Mohamed AMEEZ
Futsal Coordinator
Ismail RIYAZ
تصنيف المالديف
تصنيف منتخب المالديف للرجال
تصنيف منتخب المالديف للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
159
كاليدونيا الجديدة
كاليدونيا الجديدة
1008.92
160
بورتوريكو
بورتوريكو
1007.19
161
المالديف
المالديف
1003.48
162
ميانمار
ميانمار
1000.46
163
تاهيتي
تاهيتي
999.48
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
159
تيمور الشرقية
تيمور الشرقية
946.01
160
باربادوس
باربادوس
941.96
161
المالديف
المالديف
938.55
162
سوريا
سوريا
931.42
163
سانت فنسنت وجرنادين
سانت فنسنت وجرنادين
923.84
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من اتحاد جزر المالديف لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
البطولات
معارك نارية وديربيات إقليمية في منافسات الجولة الرابعة
١٤ أكتوبر ٢٠١٩
تقام هذا الثلاثاء مباريات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، حيث ستعيش مختلف أنحاء القارة على وقع ديربيات إقليمية ومعارك نارية بين منتخبات عملاقة في الصراع على مراكز الصدارة، إذ ستواجه كل من اليابان وقطر وكوريا الج...