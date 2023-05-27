البطولات معارك نارية وديربيات إقليمية في منافسات الجولة الرابعة ١٤ أكتوبر ٢٠١٩

تقام هذا الثلاثاء مباريات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، حيث ستعيش مختلف أنحاء القارة على وقع ديربيات إقليمية ومعارك نارية بين منتخبات عملاقة في الصراع على مراكز الصدارة، إذ ستواجه كل من اليابان وقطر وكوريا الج...