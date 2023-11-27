FIFA يعزّز إدارة الأندية في السلفادور عبر برنامج الأمريكتين

FIFA ينظم ورشة عمل في سان سلفادور ضمن إطار الدورات الأساسية في إدارة الأندية

كبار مسؤولي الأندية والاتحاد السلفادوري يركزون على تعزيز الهياكل الاحترافية في كرة القدم المحلية

المبادرة تدعم تطوير كرة قدم الأندية في مختلف أنحاء الأمريكتين على المدى الطويل

على مدى يومي 8 و9 أبريل/نيسان، نظّم FIFA ورشة عمل ناجحة حول إدارة الأندية في سان سلفادور، وذلك في إطار نسخة الأمريكتين من برنامج FIFA Campus – الدورات الأساسية في إدارة الأندية.

وتندرج هذه المبادرة ضمن برنامج FIFA لنشر الاحتراف في الدوريات والأندية، حيث نُظِّمت بتعاون وثيق مع الاتحاد السلفادوري لكرة القدم.

وشهدت الفعالية مشاركة كبار المسؤولين التنفيذيين من الأندية المحلية والاتحاد السلفادوري لكرة القدم، حيث شكلت منصة لتعزيز ممارسات الإدارة الاحترافية وتدعيم الأسس الهيكلية لكرة قدم الأندية في السلفادور. فعلى امتداد اليومين، شارك الحاضرون في سلسلة جلسات متخصصة تناولت قضايا الحوكمة والعمليات، والشؤون المالية، والتطوير التجاري، والتسويق والاتصال، والتخطيط التشغيلي.

وقد صُممت هذه الجلسات لمعالجة الأولويات الاستراتيجية والعملية على حد سواء، حيث شجّعت على تبادل المعارف والحوار العملي بين خبراء FIFA وممثلي الاتحاد السلفادوري وقادة الأندية المحلية؛ كما أتاحت الورشة فرصة للتوافق بشأن مواصلة تطوير هياكل كرة القدم في البلاد، بينما تحظى اللعبة بدعم مؤسسي قوي.

وفي هذا الصدد، قالت أورنيلا ديزيريه بيليا، مديرة قسم FIFA المعني بعلاقات وتطوير كرة القدم الاحترافية: "تحتل الأندية موقعاً محورياً في كرة القدم، على المستويين المحلي والعالمي. ومن خلال نسخة الأمريكتين من برنامج FIFA Campus – الدورات الأساسية في إدارة الأندية، وبرنامج FIFA لنشر الاحتراف في الدوريات والأندية، يسعدنا أن ندعم الاتحاد السلفادوري لكرة القدم وأنديته في تعزيز هياكلها وقدراتها. وتهدف هذه المبادرة إلى المساعدة في ترجمة الطموح الحالي تجاه كرة القدم الاحترافية في السلفادور إلى أندية أكثر استدامة، وأفضل إدارة، وأكثر تنافسية".

من جانبه، صرح جاير بيرتوني، مدير FIFA الإقليمي في الأمريكتين: "تمثل كرة القدم الاحترافية محركاً أساسياً للاستدامة على المدى الطويل، وهو ما يقتضي من الأندية أن تواصل تعزيز قدراتها الإدارية والتشغيلية والحوكمية من أجل تقديم منتج عالي الجودة وفعّال وجذاب للجماهير واللاعبين والحكام وجهات البث على حد سواء. وفي أسواق كروية عُرفت تاريخياً بشغفها باللعبة، مثل السلفادور ومختلف بلدان أمريكا الوسطى، تؤدي مبادرات بناء القدرات المهيكلة دوراً محورياً في الارتقاء بالمعايير وتعزيز القدرة التنافسية ودعم النمو المتواصل للعبة".