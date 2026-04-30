حملة "Be Active" تنطلق تزامناً مع كأس العالم FIFA 2026™، لتبث البهجة في نفوس أطفال الأمم الأولى

أكثر من 40 طفلاً من شعوب موسكيم وسكواميش وتسليل-واوتوث يحظون بفرصة اللعب جنباً إلى جنب مع أساطير FIFA

أسطورة نادي وايتكابس لكرة القدم راسل تيبرت والمدافع الكندي جاكسون فارمر يقودان جلسات تدريبية

حملة FIFA طويلة الأمد تقدم حصص تدريبية للشباب في كرة القدم قبيل بطولة مندوبي كونغرس FIFA لكرة القدم

استمتع العشرات من الأطفال المحليين بمهرجان كروي حافل بالأنشطة الترفيهية قبل انعقاد كونغرس FIFA الـ 76 في فانكوفر بكندا، حيث شارك أساطير اللعبة في سلسلة من حصص تدريبية لصقل المهارات، وذلك في إطار إطلاق FIFA لنسخته الخاصة من حملة "Be Active" لكأس العالم FIFA 2026™.

ومثّل اللاعبون الصغار الذين تراوحت أعمارهم بين ثمانية واثني عشر عامًا مجتمعات موسكيم وسكواميش وتسليل-واوتوث من الأمم الأولى، وشاركوا في تدريبات مكثفة بقيادة راسل تيبرت وجاكسون فارمر، لاعبي فريق فانكوفر وايتكابس السابقين ولاعبي المنتخب الكندي، بينما تعلموا في الوقت نفسه سبب كون النشاط البدني أساسيًا للحفاظ على صحة الجسم وراحة البال.

كما ارتدى المشاركون قمصانًا صفراء تحمل شعار "Be Active"، وساعدوا في إطلاق هذه النسخة من الحملة، التي طورها في البداية FIFA ومنظمة الصحة العالمية (WHO) لنقل رسالة منظمة الصحة العالمية بأن الأطفال يحتاجون إلى 60 دقيقة من النشاط البدني كل يوم.

هذا وقد حضر قادة من مجتمعات الأمم الأولى للاستمتاع بالاحتفالات، بما في ذلك الرئيس واين سبارو من عصبة موسكيم الهندية، والرئيس ويلسون ويليامز من أمة سكواميش، والرئيس جاستن سكاي جورج من أمة تسليل-واوتوث.

وقال تيبرت: "حضر شباب من مجتمعات الأمم الأولى، موسكيم وسكواميش وتسليل-واوتوث، للاستمتاع بركل الكرة وقضاء وقت ممتع وممارسة النشاط البدني. الرسالة هنا بسيطة: انهض وكن نشيطاً، وهذا ما تمكنا من الاستمتاع به اليوم".

"لقد كان من المذهل بالنسبة للشباب أن يخرجوا إلى هنا ويستمتعوا بقضاء الوقت مع أساطير FIFA، في الفترة التي تسبق البطولة الأكثر إثارة على الإطلاق، والتي ستكون فانكوفر أحد مسارحها. ستكون بطولة كأس العالم FIFA 2026 بمثابة حركة – اليوم هو بمثابة غيض من فيض لما ستحمله بطولة كأس العالم FIFA من إلهام للأجيال القادمة."

“ وأضاف فارمر: "لقد كان يوماً رائعاً، حيث استخدمنا الرياضة وكرة القدم لمساعدة الجميع على التكاتف استعدادًا للحدث الكبير الذي ينتظرنا في الأشهر القليلة القادمة". "انضمت إلينا مجتمعات أممنا الثلاث، موسكيم وسكواميش وتسليل-واوتوث، للركض والتجول وإظهار مدى استمتاعهم بالخروج. وقد كان من الرائع حقاً بالنسبة لهم أن يتمكنوا من رؤية أساطير FIFA شخصياً، وقد حدث كل ذلك في وسط مجتمعنا.