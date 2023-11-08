تعزيز تجربة الجماهير في صلب محاور ورشة عمل الاتحادات الأوروبية المنعقدة في باريس

ركزّت الورشة على تحديد الجوانب غير المستغلة ودراسة الأمور التي يتوقعها الجمهور ولا يحظى بها

تهدف الورشة إلى تبادل المعارف وتبني أفضل الممارسات بغية رفع مستوى القيمة التجارية للمباريات

تعرّف ممثلو الاتحادات الأوروبية لكرة القدم على تجربة الرابطة الوطنية الأمريكية لكرة السلة في هذا المجال

شارك مسؤولون في مجال التسويق وكبار الإداريين العاملين لدى الاتحادات الوطنية الأوروبية لكرة القدم في ورشة عمل متخصصة تهدف إلى تحسين تجربة الجماهير في مباريات كرة القدم. جرت فعاليات هذه الورشة في العاصمة الفرنسية باريس التي تستضيف قسم FIFA للاتحادات الوطنية، وركّزت على تبادل الخبرات فيما يتعلق بتجربة الجمهور، وتحديد الجوانب غير المستغلة حتى الآن، ودراسة الأمور التي يتوقعها الجمهور ولا يحظى بها، وذلك بهدف رفع مستوى القيمة التجارية لمباريات كرة القدم.

قدت الورشة تحت عنوان "تبنِّي مقارَبة محورها الجمهور: رفع تجربة كرة القدم"، واستهلّ إلخان مامادوف، المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لكرة القدم في أوروبا، قائلاً: "هدف هذه الورشة بسيط ولكنه طموح: تحديد مجالات جديدة ومبتَكَرة للتواصل مع الجماهير، وإرساء علاقات متينة مع قطاع التسويق الكروي واكتساب المعارف من الزملاء".

وأردف قائلاً: "لا يوجد لديّ أدنى شكّ أن الاتحادات الوطنية ستكوِّن بنهاية الورشة أفكاراً جديدة وصلات قيِّمة وفهماً أكثر عمقاً للتأثير الكبير لتفاعل الجمهور على أنشطها التجارية".

ومع انطلاق الاستعادات لتنظيم بطولة كأس العالم FIFA 2026™ في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، توجّه جوردان كولوسي نائب رئيس استراتيجية الأعمال والابتكار والبيانات لدى نادي سان أنتونيو سبورز بكلمة إلى المشاركين في الورشة لشرح كيفية قيام الرابطة الوطنية لكرة السلة في الولايات المتحدة الأمريكية بوضع وتعديل تجربة الجماهير.

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أما جلسة بعد الظهر فقد نظّمها FIFA بالتعاون مع المركز الدولي للدراسات الرياضية، وتم تخصيصها للفكر التصميمي، وهو عبارة عن منهجية منطقية لحل المشكلات. وكان المشاركون في الورشة قد استفادوا من إمكانية الوصول إلى منصة التعليم عن بُعد الخاصة بالمركز الدولي للدراسات الرياضية، وهو ما أتاح لهم فرصة التواصل مع زملائهم عبر القارة. وخلال الورشة، تم تقسيمهم إلى مجموعات صغيرة لمناقشة مجالات يعتقد أفراد الجمهور أنه يجب العمل عليها، وتعاوَن المشاركون في دراسة أفضل السُّبل لمعالجة هذه المسائل. ومن ثم قدَّمت كل مجموعة أفكارها لبقية المشاركين في الورشة.

وعن ذلك، قالت لويس كاسيدي، مديرة التسويق والاتصالات لدى الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم: "من الرائع أن تجتمع كل هذه الاتحادات الوطنية، وتتشارك بالمعرفة، وتستعرض وجهات النظر المختلفة. ومن المثير للاهتمام رؤية كيف تتفاعل رياضة أخرى مع الجماهير، أعتقد أننا اكتسبنا الكثير من المعلومات والمعارف اليوم".

وأضافت قائلة: "ما يتوجب علينا تبنيه في كرة القدم هو استخدام أكبر للبيانات، ودراسة ما يرغبه الجمهور، وتحليل سلوكه، والحرص على أن تكون كافة قراراتنا مدروسة وقائمة على البيانات. نركز كثيراً في الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم على هذه الأمور".

يُذكر أنه سيكون متاحاً أمام المشارِكين الوصول إلى منصة التعليم عن بُعد للمركز الدولي للدراسات الرياضية، وذلك للاستمرار بتبادل أفضل الممارسات، والاستفادة من التعاون القائم بين الاتحادات الوطنية بعد الورشة.

من جهتها، قالت ماريا غكوما، مديرة التسويق والشؤون التجارية لدى الاتحاد اليوناني لكرة القدم: "التواجد هنا مفيد جداً لنا. أولاً لأننا نتعلّم من رياضات أخرى عن كيفية استقطابها للجماهير بحيث تمتلئ مدرجات الملاعب، وهذا هو الأمر الأهم.