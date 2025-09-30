بناءً على أحكام الفقرة 2 من المادة 8 من نظام FIFA الأساسي، قَرَّر مكتب مجلس FIFA تعيين لجنة تسوية لاتحاد بروناي دار السلام لكرة القدم

وقد اتُّخذ هذا القرار بالتشاور مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بهدف ضمان قدرة اتحاد بروناي دار السلام لكرة القدم على إجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية، والمساعَدة في استعادة الاستقرار اللازم بعد عدة سنوات من التغيرات والاضطرابات في قيادة هذا الاتحاد الوطني، وهو ما من شأنه أيضاً أن يضمن إمكانية تنفيذ استراتيجية اتحاد بروناي دار السلام بشأن كرة قدم السيدات.

هذا وستتكون لجنة التسوية من عدد مناسب من الأعضاء الذين سيتولى FIFA والاتحاد الآسيوي لكرة القدم تعيينهم في أسرع وقت ممكن، على أن يخضع كافة الأعضاء لفحص أهلية تجريه لجنة FIFA المعنية بالمراجعة، وذلك تماشياً مع لوائح الحوكمة المعمول بها لدى FIFA.