الاتحادان الدولي والإندونيسي لكرة القدم يقيمان ورشة عمل لتوفير بيئة سالمة وآمنة للعبة في إندونيسيا

نظم FIFA والاتحاد الإندونيسي لكرة القدم ورشة عمل حملت عنوان "بناء القدرات في مجال الأمن والسلامة"

جهود مشتركة بين الاتحاد الدولي للعبة والاتحاد الإندونيسي في إطار الاستجابة المباشرة لمأساة ملعب كانجوروهان عام 2022

أعرب رئيس الاتحاد الإندونيسي عن امتنانه لـ FIFA على الدعم المستمر

عزز الاتحادان الدولي والإندونيسي لكرة القدم سبل تعاونهما للارتقاء بمستوى السلامة والأمن في كرة القدم بالبلاد، ومن أبرز المبادرات في هذا الشأن كانت ورشة عمل مشتركة استضافتها العاصمة جاكرتا، وركزت على تطبيق معايير الأمن والسلامة الدولية في مَرافق البنية التحتية للبلاد.

جرت ورشة العمل التي حملت عنوان "بناء القدرات في مجال الأمن والسلامة" بين 24 و26 مارس/آذار 2025 في جامعة مانديري بموجب مذكرة تفاهم تربط بين FIFA والاتحاد الإندونيسي لكرة القدم، والتي تم في إطارها كذلك افتتاح مكتب FIFA في جاكرتا في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وأتى توقيعها بمثابة استجابة مباشرة لمأساة ملعب كانجوروهان في جاوة الشرقية في أكتوبر/تشرين الأول 2022 والتي أدّت إلى مقتل 135 شخصاً.

ومنذ تلك الكارثة، جددت حكومة البلاد 21 ملعباً، افتتح رئيس البلاد برابوو سوبيانتو 17 منها في مارس/آذار 2025. وشكّلت ورشة العمل متابعة للجهود المبذولة ومحاولة للتأكيد على أن كافة جوانب إدارة الملاعب في إندونيسيا تطبّق أفضل المعايير العالمية.

وفي إطار هذا التعاون، أجرى FIFA خلال العام الماضي دراسة جدوى شاملة لهذه الملاعب الـ 21 المتوزعة في أرجاء البلاد، وأصدر بنهايتها تقريراً ينطوي على توصيات تهدف لرفع مستوى السلامة والأمن في الملاعب لتلبية المعايير الدولية. وتمثَّل الهدف من هذه الدراسة والتقرير في ما هو أبعد من تحديث الجوانب اللوجستية في الملاعب، إذ يراد من هذه المبادرة ضمان تمكين كل فرد من الجمهور يحضر مباراة أن يقوم بذلك وهو على أتم الثقة بعودته إلى منزله سالماً، وهو حقّ رئيسي ينطوي عليه مفهوم الملعب الآمن.

"وعن ورشة العمل، قال إريك ثوهير رئيس الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم: "هذه فعالية مهمة، ونودّ أن نعرب عن امتناننا لـ FIFA على دعمه في إعداد الموارد البشرية في كرة القدم الإندونيسية. تمثّل ورشة العمل هذه جهداً مشتركاً لضمان (توفير) الأمن والسلامة والخدمات، لا للاعبين والمسؤولين فحسب، بل الأهم من ذلك للمشجعين، عشاق كرة القدم في إندونيسيا. يمثل ذلك جهودنا لخلق بيئة يمكن فيها للمشجعين حضور المباريات بكل طمأنينة وراحة بال، وهم على يقين من العودة بسلام إلى عائلاتهم".

شارك في ورشة العمل 130 شخصاً، كان من بينهم ممثلون من وزارة الأشغال العامة ومعماريون ومسؤولون في الدوري والأندية وإدارة الملاعب. وكانت هناك مداخلات من خبراء عالميين مرموقين من بينهم استشاري FIFA ومؤسِّس شركة (The Stadium Consultancy) بن فينبرينك، ومدير العمليات في ملعب يوهان كرويف هايدي سالفيردا، ورئيس القسم المعني بالتفتيش والسلامة الرياضية لهيئة استشارية بريطانية كين سكوت، ومدير قسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المعني بالسلامة والأمن والوصول للملاعب براين جونسون، ومدير مكتب التطوير الإقليمي لـ FIFA لافين فيغنيش، ومدير سلامة البنية التحتية وأمنها لدى الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم أدي نوغروهو.