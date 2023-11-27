في إطار الدورات الأساسية في إدارة الأندية، FIFA يُنظم ورشة عمل بمالاوي دعماً لعملية نشر الاحتراف في كرة القدم المحلية

أُقيمت الورشة في ليلونغوي يومي 21 و22 مايو/أيار

ناقش كبار مسؤولي الأندية والدوري قضايا مالية ومسائل متعلقة بالحوكمة وعمليات تشغيلية ومواضيع أخرى

المبادرة تدعم نشر الاحتراف في أندية كرة قدم الأفريقية على المدى الطويل

في إطار الدورات الأساسية في إدارة الأندية، نظَّم FIFA ورشة عمل بمدينة ليلونغوي في مالاوي، وذلك ضمن النسخة الأفريقية من هذه المبادرة الرامية إلى بناء القدرات، والتي تندرج تحت مظلة برنامج FIFA لنشر الاحتراف في الدوريات والأندية.

فبتعاون وثيق مع اتحاد مالاوي لكرة القدم، أُقيمت الورشة بهدف تعزيز هياكل الإدارة الاحترافية في منظومة كرة القدم المحلية، حيث جرت يومي 21 و22 مايو/أيار بمشاركة كبار المسؤولين التنفيذيين من أندية الدوري المالاوي الممتاز، وأندية الدوري الممتاز لكرة قدم السيدات، ورابطة الدوري المالاوي الممتاز، واتحاد مالاوي لكرة القدم.

وركّزت الجلسات على مجموعة من المجالات الرئيسية، من بينها الشؤون المالية، والحوكمة، والعمليات التشغيلية، والتسويق الرياضي، والتخطيط التشغيلي، كما أتاحت منصة للحوار بين FIFA واتحاد مالاوي لكرة القدم وممثلي الأندية والدوري بشأن مواصلة تطوير هياكل كرة القدم في البلاد.

ويأتي تنظيم هذه الورشة في إطار التزام FIFA الأوسع بدعم النمو المستدام ونشر الاحتراف على أوسع نطاق ممكن في كرة قدم الأندية بمختلف أنحاء القارة الأفريقية، وذلك من خلال الدورات الأساسية في إدارة الأندية وبرنامج FIFA لنشر الاحتراف في الدوريات والأندية.

وفي هذا الصدد، قالت أورنيلا ديسيري بيلا، مديرة قسم FIFA المعني بالعلاقات وتطوير كرة القدم الاحترافية: "تُعد أندية كرة القدم الركائز الأساسية لهذه الرياضة، من فئات البراعم في المجتمعات المحلية إلى الساحة العالمية. فقد أطلقنا النسخة الأفريقية من الدورات الأساسية في إدارة الأندية إلى جانب برنامج FIFA لنشر الاحتراف في الدوريات والأندية، ونحن فخورون بالشراكة مع اتحاد مالاوي لكرة القدم والأندية المنضوية تحت مظلته، من أجل الارتقاء بمعاييرها التشغيلية وهياكلها الداخلية، إذ يتمثل هدفنا في المساعدة على ترجمة تطلعات مالاوي في مجال كرة القدم الاحترافية إلى واقع قوامه أندية قوية لها قدرة تنافسية عالية وتزخر بحوكمة متميزة".