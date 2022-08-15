FIFA يصدر قراراً بإيقاف اتحاد عموم الهند لكرة القدم

اتخذ مكتب مجلس FIFA بالإجماع قراراً بإيقاف اتحاد عموم الهند لكرة القدم بأثر فوري، وذلك نتيجة نفوذ غير مبرر لأطراف ثالثة، وهو ما يُشكِّل انتهاكاً جسيماً للوائح FIFA. ولن يُرفع قرار الإيقاف إلا عندما يتم إلغاء أمر بتأسيس لجنة مكوّنة من إداريين يضطلعون بمسؤوليات اللجنة التنفيذية التابعة لاتحاد عموم الهند لكرة القدم، واستعادة إدارة الاتحاد لسلطاتها كاملة في إدارة شؤونه اليومية. وبمقتضى قرار الإيقاف هذا لن يكون ممكناً تنظيم منافسات كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA 2022™ التي من المخطط أن تجري في الهند بين 11 و30 أكتوبر/تشرين الأول. ولهذا، يقوم FIFA حالياً بتقييم الخطوات التالية المتعلقة بالبطولة، وسيُحيل المسألة إلى مكتب مجلس FIFA حال اقتضاء الضرورة. FIFA منخرط في تواصل بنّاء مع وزارة شؤون الشباب والرياضة في الهند، وكلّه أمل بأن التوصّل إلى نتيجة إيجابية في هذه المسألة هو أمر لا يزال تحقيقه ممكنا.