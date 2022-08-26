FIFA يرفع عقوبة الإيقاف عن اتحاد عموم الهند لكرة القدم

قرر مكتب مجلس FIFA رفع عقوبة الإيقاف التي كانت مفروضة على اتحاد عموم الهند لكرة القدم (AIFF) بسبب وجود تأثير لا مسوغ له لطرف ثالث. وأصدر المكتب هذا القرار بناء على ما استلمه FIFA من تأكيد على إنهاء مهام لجنة الإداريين التي تم تشكيلها لتولي صلاحيات اللجنة التنفيذية باتحاد عموم الهند لكرة القدم، إذ تمكنت الإدارة من استرجاع سيطرتها الكاملة على الشؤون اليومية للاتحاد، ومع ذلك، سيواصل FIFA والاتحاد الآسيوي لكرة القدم مراقبة تطورات الوضع، كما سيدعمان اتحاد عموم الهند لكرة القدم في تنظيم انتخاباته في الوقت المناسب. وبناء على ما سبق، ستُقام بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA 2022™ بالهند كما كان مخططا لها مسبقا في الفترة الممتدة بين 11 و30 أكتوبر/ تشرين الأول 2022.