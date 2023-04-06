المزيد من المباحثات بين FIFA والاتحاد الإندونيسي لكرة القدم

التقى رئيس FIFA جياني إنفانتينو برئيس الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم إريك ثوهير في باريس لمناقشة الخطوات المقبلة في عملية التحول التي تشهدها كرة القدم الإندونيسية ولمتابعة الحوار الذي استهله الرئيسان في لقائهما في قطر الأسبوع الماضي. وقد استغلّ الرئيس ثوهير هذه الفرصة لعرض المسودة الأولى من الخطة الاستراتيجية لكرة القدم الإندونيسية، والتي تشمل الجوانب المختلفة التي تم تحديد أنها بحاجة إلى إصلاحات فورية، وذلك بدءاً من فئة البراعم وصولاً إلى عالم الاحتراف. كما عرض خطط والتزام حكومة رئيس البلاد جوكو ويدودو بالاستثمار بالبنية التحتية الكروية في أرجاء البلاد. وقد شرح رئيس FIFA أنه وعقب اجتماع الأسبوع الماضي، أوصت إدارة FIFA بفرض عقوبة تتمثّل بتقييد مؤقت للوصول إلى المنح المالية من برنامج FIFA Forward حتى إشعار آخر، وأن FIFA سيقوم بتقييم معمّق للخطة الاستراتيجية التي تم عرضها اليوم قبل رفع هذه العقوبة. وفي الوقت نفسه، أكّد FIFA مجدداً على التزامه بدعم الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم في خطة التحول التي يقوم بها وسيقدم كل الدعم الضروري عند الحاجة.