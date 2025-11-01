النيجر يدخل الساحة

افتتاح ملعبي FIFA Arena مصغرّين في النيجر

الدولة الحادية عشرة التي تنضم إلى هذا البرنامج التجريبي

تعتمد النيجر على شبابها من أجل التحضير للمستقبل

شهد يوم الجمعة 31 أكتوبر/تشرين الأول احتفالاً بكرة القدم في نيامي، عاصمة النيجر، خلال افتتاح ملعبي FIFA Arena المصغرين. وتأتي هذه المبادرة تنفيذاً للالتزام الذي قطعه جياني إنفانتينو خلال القمة الدولية للرياضة من أجل التنمية المستدامة في يوليو/تموز 2024.

حيث أعلن رئيس FIFA خلاله عن هدف بناء ملاعب مصغرة حول العالم، مع طموح الوصول إلى ألف ملعب بحلول عام 2031. وبهذا تنضم النيجر إلى مجموعة الدول الرائدة التي تشارك في المرحلة التجريبية لبرنامج FIFA Arena، الذي تم إطلاقه في يناير/كانون الثاني 2025.

وقال الرئيس إنفانتينو في رسالة فيديو : "أنتم جزء من تشكيلتنا الأساسية، أول 11 دولة تفتتح رسمياً ملعب FIFA Arena المصغر خاصتها."

وأضاف "من خلال المشاركة، فإنكم تساعدون في إطلاق مشروع لديه القدرة على تغيير حياة الملايين من الأطفال. يستحق كل طفل، فتاة أو فتى، فرصةً للعب كرة القدم إذا رغب في ذلك. يستحق كل طفل مكاناً آمناً حيث يمكنه التعلّم واللعب والنمو. وهذا هو جوهر مشروع FIFA Arena، وهذا ما جلبتموه لأطفال النيجر."

السعادة لـ10,000 شاب وشابة

وأضاف رئيس FIFA "أنتم من الرواد، وسوف يحذو حذوكم العديدين. هدفنا هو إنشاء ما لا يقل عن 1,000 ملعب مصغر جديد حول العالم، والترحيب بالأعضاء الجدد في عائلة FIFA Arena. ومن شأن هذا منح أجيالاً من الأطفال في جميع أنحاء العالم – خاصةً أولئك الذين يعيشون في المناطق الحضرية والريفية الأكثر حرماناً – فرصة لممارسة هذه الرياضة التي نحبها جداً."

وكان حب اللعبة في دائرة الضوء يوم الافتتاح؛ حيث نُظِمت مباراة استعراضية شارك فيها الفتيان والفتيات نفس متعة اللعب واحتفلوا معاً بافتتاح هذا الملعب المصغر الجديد بالقرب من منازلهم. ومن خلال هذه المبادرة، أراد اتحاد النيجر لكرة القدم التأكيد على أهمية المساواة بين الجنسين والإدماج.

حيث ستجلب هذه الملاعب الفرح لما يقدر بنحو 10,000 شاب وشابة من المدارس والأحياء المحيطة بالطبقة العاملة، والذين سيتمكّنون الآن من الاستمتاع والتطور في ظروف مثالية.

وقال إلخان مامادوف، مدير الاتحادات المحلية الأعضاء في FIFA: "تسعدني رؤية شباب النيجر يفتتحون اليوم هذه الملاعب المصغرة الجديدة التابعة لـFIFA Arena. توفّر هذه المساحات للأطفال في نيامي بيئة آمنة وملهمة للعب والنمو من خلال كرة القدم."

الشباب كقوة دافعة

حيث صُمِم برنامج Football for Schools للسماح للنظام التعليمي بالاستفادة من قيم اللعبة الجميلة لتحسين التعلم مع تعزيز التنمية الفردية بطريقة ممتعة ومبهجة.

ويلخّص إيساكا آدمو، رئيس اتحاد النيجر لكرة القدم، قائلًا: "عندما تُصبح كرة القدم أداة للتعليم، فهذا يعني أن البلاد بأكملها تجهز مستقبل شبابها. النيجر ملتزمة بإنشاء نظام مدرسي شامل وديناميكي ومدني، وذلك بفضل قوة الرياضة. إدماج كرة القدم في المدارس لتعزيز التعليم المدني والإدماج الاجتماعي وتنمية الشباب من خلال الرياضة يسمح للنيجر باتخاذ خطوة إلى الأمام مع FIFA من أجل التعليم الشعبي وكرة القدم."

يعود هذا التركيز على التعليم والتنمية بالنفع أيضاً على كرة القدم النيجرية المتميزة، والتي تمرّ حالياً بفترة ممتازة يُعبّر عنها منتخبها الوطني للرجال. حيث حقّق منتخب الغزلان أفضل مركز له في أحدث نسخة من التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola، وذلك بفضل أدائه الرائع في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 FIFA™.

وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يرتفع فيها الغزلان في التصنيف العالمي. وبفضل النمو السكاني القوي والمجموعة الكبيرة من المواهب، لا يزال لدى النيجر المزيد لتقدّمه بعد.