افتتاح أول ملعب FIFA Arena بكندا في لانغلي، كولومبيا البريطانية

أول ملعب FIFA Arena في كندا يتم تركيبه بالشراكة مع الاتحاد الكندي لكرة القدم واتحاد كرة القدم في مقاطعة كولومبيا البريطانية

يستهدف مشروع FIFA Arena تركيب 1,000 ملعب مصغر على مستوى العالم بحلول عام 2031.

معدلات الانخراط المرتفعة ترفع من الطلب على البنية التحتية لكرة القدم في كندا

احتفلت بلدية لانغلي بإنجاز تاريخي قبيل انطلاق بطولة كأس العالم FIFA 2026™ مع الافتتاح الرسمي لأول منشأة FIFA Arena في كندا.

وشهد برنامج FIFA Arena، وبالشراكة مع الاتحاد الكندي لكرة القدم (CSA) واتحاد كرة القدم في مقاطعة كولومبيا البريطانية، افتتاح ملعب مصغر في مركز لانغلي إيفنتس بالقرب من فانكوفر، والتي من المقرر أن تستضيف سبع مباريات خلال كأس العالم FIFA 2026™. وستقام البطولة، التي ستشهد مشاركة 48 منتخباً، في 16 مدينة مضيفة عبر كندا والمكسيك والولايات المتحدة في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز 2026.

افتتاح أول ملعب FIFA Arena في كندا 01:30

وقد حضر حفل الافتتاح رئيس الاتحاد الكندي لكرة القدم بيتر أوغروسو، ورئيس بلدية لانغلي إريك وودوارد، وكبير مسؤولي الاتحادات الأعضاء في FIFA إلخان محمدوف.

هذا وسوف يستفيد من الملعب المصغر 600 فتى وفتاة في مدرسة إيوارت المتوسطة، بالإضافة إلى 2,500 طفل من المدارس القريبة في المجتمع المحلي.

وتتيح ملاعب FIFA Arena إقامة مباريات مصغرة على أرضية عالية الجودة، وقد تم تركيبها بالفعل في جميع القارات الست كجزء من التزام FIFA بتطوير اللعبة وجعل كرة القدم عالمية حقًا.

هذا وقد أُطلِق مشروع FIFA Arena رسمياً بمناسبة كونغرس FIFA الخامس والسبعين في أسونسيون، باراغواي، ويستهدف المشروع بناء ما لا يقل عن 1,000 ملعب مصغر في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2031. وصُمِمت الملاعب المصغرة لإنشاء بنية تحتية لكرة القدم يسهل الوصول إليها وآمنة ومستدامة، لا سيما في المناطق التي يكون فيها وصول الأطفال والمجتمعات إلى المرافق الرياضية عالية الجودة محدودًا.

ومن الجدير بالذكر أن نسبة الانخراط في كرة القدم على أراضي كندا قد بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق، ويتمثل التحدي التالي الذي يواجه البلاد في ضمان وجود بنية تحتية كافية لمنح الجميع فرصة اللعب.

“قال السيد أوغروسو: "نحن متحمسون جدًا لأن هذا أول ملعب مصغر لنا في كندا. ونخطط لتركيب ثلاثة ملاعب مصغرة من خلال البرنامج، لتشمل كافة السواحل الكندية." "إنها فرصة هائلة وشراكة رائعة مع FIFA؛ أن نعمل على هذا المشروع لأنه مخصص للأطفال، وسوف يستمتع الأطفال بهذه المنشأة بشكل كبير."

كما قال رئيس الاتحاد الكندي لكرة القدم إن كرة القدم تشهد نمواً غير مسبوق في كندا – حتى أنها تفوقت على الهوكي – وأن مشاريع مثل FIFA Arena ستساعد اللاعبين الحاليين والمستقبليين.