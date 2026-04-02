برمنغهام في ألاباما تشهد تدشين أول ملعب FIFA Arena مصغّر في الولايات المتحدة

إنشاء أول ملعب FIFA Arena مصغّر في البلاد بالشراكة مع الاتحاد الأمريكي لكرة القدم (USSF) ونادي برمنغهام ليجن لكرة القدم

ملعب FIFA Arena مصغّر ثانٍ في أوكلاند، كاليفورنيا، مع تبنّي الولايات المتحدة للبرنامج

كريس ريتشاردز، نجم الدوري الإنجليزي الممتاز والمنحدر من برمنغهام: "أتمنى أن يكون هذا مصدر إلهام. كنت أتمنى لو بادر شخص ما بمثل هذه الخطوة في صغري."

احتفلت مدينة برمنغهام بولاية ألاباما بإنجاز تاريخي قبيل انطلاق بطولة كأس العالم FIFA 2026™ مع الافتتاح الرسمي لأول مرفق FIFA Arena في الولايات المتحدة.

ويمثل هذا المرفق استثمارًا كبيرًا في المجتمع المحلي، ويأتي قبل 72 يومًا فقط من بداية كأس العالم FIFA™ – تأكيداً على الأثر البالغ والإرث المستدام الذي ستتركه البطولة.

هذا ويُعد المشروع جزءًا من التزام عالمي بتركيب ما لا يقل عن 1,000 ملعب مصغّر بحلول عام 2031 لتوفير بنية تحتية مستدامة لكرة القدم، وخاصةً لأولئك الذين يعيشون في المناطق الحضرية الداخلية أو الريفية المحرومة. كما تم الكشف عن ملعب FIFA Arena مصغّر موازٍ في أوكلاند، كاليفورنيا، مما يعكس التزامًا وطنيًا مشتركًا بالاستثمار في المجتمعات من خلال اللعبة.

وفي رسالة مصورة للحضور، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو أن ملعب FIFA Arena المصغّر سوف يتيح للشباب ممارسة الرياضة بشكل مستدام وآمن، مما يفتح آفاقاً جديدة في هذه الرياضة.

حيث أوضح: "كما هو شائع في العديد من المناطق حول العالم، تستند كرة القدم في ألاباما بشكل أساسي إلى مشاركة الفئات السنية، متمتعةً بقاعدة شعبية ضخمة ومتنامية. من خلال ملعب FIFA Arena المصغّر، يمكننا نحن وشركاؤنا في بناء هذا المرفق توفير الفرصة لهم من أجل القيام بذلك."

تم افتتاح أول ملعب FIFA Arena في الولايات المتحدة في برمنغهام، ألاباما

تتيح ملاعب FIFA Arena المصغّرة إقامة مباريات مصغرة على أرضية عالية الجودة، وقد تم إنشاؤها بالفعل في جميع القارات الست كجزء من التزام FIFA بتطوير اللعبة وجعل كرة القدم عالمية حقًا.

هذا وقد كان إنشاء ملعب برمنغهام من خلال تعاون بين FIFA والاتحاد الأمريكي لكرة القدم (USSF) من خلال برنامجها Soccer Forward، ومؤسسة Soccer Forward، ونادي برمنغهام ليجن المحترف، وKultureCity.

كما شهد حفل الافتتاح مراسم قص الشريط ولعبة تفاعلية مع الشباب والمجتمع، وحضره شخصيات مهمة مثل لاعب المنتخب الوطني الأمريكي ولاعب الدوري الإنجليزي الممتاز كريس ريتشاردز وعمدة برمنغهام راندال وودفين.

وعلّق كريس ريتشاردز، نجم الدوري الإنجليزي الممتاز وابن مدينة برمنغهام قائلاً: "أتمنى أن يكون هذا مصدر إلهام. كنت أتمنى لو بادر شخص ما بمثل هذه الخطوة في صغري." "الآن، وقد أصبحتُ ذلك الشخص، آمل أن يلهم ذلك الجيل القادم للانخراط في كرة القدم أو مجرد أن يكونوا نشيطين.

“"أعتقد أنه من الرائع وضعه هنا في وسط المدينة. هذا المكان تاريخي جدًا، وأريد أن أكون جزءًا من مستقبل هذه المدينة. أتمنى أن يخرج لنا المزيد من لاعبي كرة القدم أمثالي."

هذا وأكد رئيس FIFA أن هذه المرافق تخدم غرضاً يتجاوز الرياضة من خلال تسهيل ممارسة كرة القدم المدرسية والمجتمعية، والارتقاء بمستواها.

“وأضاف قائلاً: "لقد وعدنا بتركيب ما لا يقل عن 1,000 ملعب مصغّر في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2031 لتوفير بنية تحتية مستدامة لكرة القدم بشكل أكبر. والأهم من ذلك أن مرافق كهذه لا تقتصر على إتاحة ممارسة الرياضة فحسب." "لقد صُممت هذه المرافق لتأمين ممارسة لعبتنا الجميلة في بيئة سليمة ومستدامة."