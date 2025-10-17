كازاخستان تطلق حملة شعبية ضخمة مع افتتاح أول ملعب صغير لـ FIFA Arena

أُقيم حفل الافتتاح الرسمي لأول ملعب كرة قدم مصغر في كازاخستان، والذي بُني ضمن برنامج FIFA Arena الدولي، في مدرسة الفارابي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة كوكشتاو. يُمثل هذا المشروع التجريبي بداية حملة تطوير بنية تحتية واسعة النطاق تهدف إلى تطوير كرة القدم للأطفال وزيادة توافر المرافق الرياضية الحديثة في جميع أنحاء البلاد. يهدف برنامج FIFA Arena، الذي أطلقه رئيس FIFA جياني إنفانتينو ، إلى تركيب ما لا يقل عن 1000 ملعب مصغر حول العالم لتوفير المزيد من فرص اللعب للأطفال دعمًا لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. بعد افتتاح هذا الملعب في كوكشتاو، منطقة أكمولا، حيث سيستفيد منه 887 طالبًا بشكل مباشر، سيتم افتتاح ملعب مماثل كموقع تجريبي ثانٍ في خرومتاو، منطقة أكتوبي، في مدرسة خرومتاو الثانوية رقم 4. يُعد تأثير البنية التحتية الجديدة بالغ الأهمية للمجتمع المحلي. يتيح الملعب للطلاب الوصول يوميًا إلى ملعب كرة قدم آمن وحديث للدروس والتدريب. سيُمكّن هذا الوصول المدرسة من إطلاق برامج كرة قدم مُنظمة، وبطولات نهاية الأسبوع، وفعاليات رياضية مجتمعية، مما يُضفي متعة اللعبة على المزيد من الشباب. والأهم من ذلك، يضمن هذا المرفق للفتيات والفتيان فرصًا متساوية للعب والحفاظ على النشاط على مدار العام، مما يُعزز تنمية كرة القدم للشباب ويُلهمهم لاتباع نمط حياة صحي ونشط.

حضر الحفل كبار الشخصيات، منهم إلخان محمدوف، كبير مسؤولي الاتحادات الأعضاء في FIFA'، ومارات عمروف، رئيس الاتحاد الكازاخستاني لكرة القدم، ومارات أحمديانوف، رئيس منطقة أكمولا. وأكد رئيس الاتحاد الكازاخستاني لكرة القدم، عمروف، أن الخطط تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للبلاد. وقال: "في خطابه، أصدر رئيس الدولة، قاسم جومارت توكاييف، توجيهات لتطوير البنية التحتية للرياضات الجماعية ورياضة الأطفال. ولتحقيق هذه المهمة، توصل الاتحاد الكازاخستاني لكرة القدم إلى اتفاق مع FIFA بشأن بناء ملاعب كرة قدم مصغرة، واليوم نفتتح أولها في مدينة كوكشتاو". سلّط ​​عمروف الضوء على جودة البنية التحتية الجديدة قائلاً: "ملعب FIFA Arena ليس مجرد بنية تحتية رياضية، بل هو مساحة جديدة تُحقّق فيها الأحلام. هنا، لا يلعب الأطفال كرة القدم فحسب، بل يتعلمون أيضًا العمل الجاد والانضباط وروح الفريق. الملعب مُجهّز بأحدث التقنيات ومُصمّم وفقًا لجميع متطلبات السلامة، مما يسمح للأطفال بالتدرب بفعالية وراحة". وأكّد إلخان محمدوف، كبير مسؤولي الاتحادات الأعضاء في FIFA، على النطاق العالمي للمبادرة. وقال: "كما تعلمون، أطلق رئيس FIFA جياني إنفانتينو مشروع FIFA Arena. ويسعدنا أن الاتحاد الكازاخستاني لكرة القدم دعم هذا المشروع في وقت قصير". وأضاف: "اليوم، بالتعاون مع الاتحاد الكازاخستاني لكرة القدم، نتبرع بملعب كرة قدم لمدرستكم، حيث يدرس حوالي 900 طالب. على هذه الملاعب، سينشأ نجوم سيمثلون كازاخستان على الساحة الدولية في المستقبل".