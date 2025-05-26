ورشة FIFA Connect وإنجاز هام لكرة القدم في نيبال

ورشة FIFA Connect تساعد على تكوين قاعدة بيانات رقمية لكرة القدم النيبالية

تتبنى نيبال مقاربة حديثة لحوكمة كرة القدم

يقدم برنامج FIFA Connect رمزاً تعريفياً فريداً (FIFA ID) لكل فرد يضطلع بدور في هيئة كروية

في إطار برنامج FIFA Connect، شهدت منطقة ساتدوباتو في شهر مايو/أيار تنظيم ورشة عمل ليوم واحد وشارك فيها ممثلون عن كافة المناطق التابعة للاتحاد النيبالي لكرة القدم. وتهدف هذه الورشة التدريبية وبرنامج FIFA Connect إلى مساعدة الاتحادات الوطنية الأعضاء على توثيق بيانات كافة الجهات المعنية بطريقة ممنهجة وتحديث المعلومات الخاصة باللاعبين والمدربين والحكام، ويُنظر إلى هذه الورشة باعتبارها إنجازاً هاماً في إطار جهود مجتمع كرة القدم النيبالي نحو الانتقال إلى حقبة حديثة يتم فيها توظيف التقنيات الرقمية.

وشهدت الورشة شرح كيفية تقديم ببرنامج FIFA Connect لرمز تعريفي فريد (FIFA ID) لكل فرد يضطلع بدور في هيئة كروية، بحيث يكون بمثابة رقم جواز سفر كروي رقمي، ويشمل معلومات وتاريخ كل شخص، بالإضافة إلى أهم الإحصائيات المتعلقة به.

أشرف على الورشة كل من كبير مسؤولي مكتب FIFA الإقليمي في الهند برنس روفوس، والاستشاري لدى FIFA مظهر أحمد منصور، وبمشاركة ممثلين عن الاتحادات الكروية الجهوية في نيبال. ويتمثَّل الهدف الكروي الأبرز لنيبال بالتأهل إلى بطولة كأس العالم FIFA، ولهذا فإن وضع خطط للنهوض بالمشهد الكروي بدءاً من خارج المستطيل الأخضر يساعد في المضي قُدماً نحو تحقيق هذا الحلم. وقد أشاد مسؤولا FIFA المشرفان على الورشة بتبني الاتحاد النيبالي لكرة القدم لهذه المبادرة واتباع النهج الرقمي في الحوكمة.

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من جهته، قال الأمين العام لاتحاد كرة القدم لمنطقة شيتوان راماري داكال: "يُمثِّل (برنامج) FIFA Connect خطوة عظيمة نحو رقمنة كرة القدم النيبالية. ويُشجّع كافة المناطق على الانخراط واكتساب المعارف من أفضل الخبراء في هذا المجال. لا تنحصر هذه الخطوة في تحسين الكفاءة، بل كذلك النهوض بكرة القدم النيبالية نحو آفاق جديدة من خلال تبني تقنيات حديثة".

وكان رئيس الاتحاد النيبالي لكرة القدم بانكاج بيكرام نيمبانج قد استهلّ أعمال الورشة، وأعرب عن قناعته بأن برنامج FIFA Connect سيساعد كرة القدم النيبالية على قطع أشواط إلى الأمام، كما ركّز على أن تبنّي التكنولوجيا الجديدة سيجعل حوكمة نيبال للعبة على مستوى المعايير الدولية، وسيساعد على تطبيق نظام أكثر سلاسة واتساقاً.