هذا البرنامج هو مبادرة تم إطلاقها تقديراً لمساهمة أندية كرة القدم في إنجاح تنظيم كأس العالم FIFA™، بحيث يحرص على استفادة الأندية مالياً من حصة من أرباح البطولة، التي توزَّع بعد اختتامها، وعبر الاتحادات الوطنية الأعضاء، على الأندية التي سرَّحت لاعبيها للمشارَكة في المنافسات.
استُحدث هذا البرنامج قبل بطولة كأس العالم FIFA جنوب أفريقيا 2010™ بموجب اتفاق وُقِّع بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) ورابطة الأندية الأوروبية (ECA).
في إطار التزامه بتقدير مساهمة أندية كرة القدم في إنجاح بطولة كأس العالم FIFA™، سيشهد برنامج FIFA لتوزيع الأرباح على الأندية المعني بقطر ٢٠٢٢ تخصيص 209 ملايين دولار أمريكي للأندية حول العالم،وهو نفس المبلغ الذي تم توزيعه بعد كأس العالم FIFA روسيا 2018™.أما قيمة الأرباح التي تم توزيعها بعد البرازيل 2014 فقد بلغت 70 مليون دولار، وهو ما شكّل زيادة عن المبلغ الذي تم تخصيصه لنسخة 2010، والمقدَّر بـ 40 مليون دولار.
الخطوة الأولى: التسجيل
أولاً، يتوجب على الأندية التسجيل في البرنامج، وقد أصبح بإمكان الأندية للمرة الأولى التقدم بطلباتها رقمياً عبر منصة كرة القدم الاحترافية.
ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل في التعميم رقم 1812.
الخطوة الثانية: تحديد الأندية المؤهلة للاستفادة من البرنامج
لا يعني التسجيل في البرنامج أن النادي سيحصل تلقائياً على حصة من الأرباح. وللمكافأة على تسريح اللاعب، يجب أن يكون النادي الذي كان اللاعب مسجَّلاً معه خلال كأس العالم FIFA، بالإضافة إلى الأندية التي كان اللاعب مسجَّلاً معها خلال التصفيات، مؤهلاً للاستفادة من البرنامج. وتقتصر الاستفادة من الأرباح (209 ملايين دولار أمريكي) على هذه الأندية فقط.
الخطوة الثالثة: كيفية احتساب حصة كل نادٍ
تم تقسيم المبلغ المخصص للبرنامج (إجمالي 209 مليون دولار أمريكي) على العدد الإجمالي لأيام لعب كافة اللاعبين المشاركين في قطر ٢٠٢٢ (19080 يوماً تقريباً)، وهو ما ينتج عنه مبلغ موحَّد لكل لاعب عن كل يوم، وتبلغ قيمته 10950 دولاراً أمريكياً (يخضع للضرائب والخصومات).
وتتم بعدها مضاعفة المبلغ بعدد أيام مشاركة كل لاعب في نهائيات كأس العالم، بدءاً من تاريخ تسريح اللاعب كي يخوض البطولة وحتى اليوم الذي يلي آخر مباراة خاضها منتخبه، ليكون ذلك هو المبلغ الإجمالي للاعب. ومن المهم الإشارة إلى أنه يتم احتساب المبلغ بصرف النظر عما إذا كان اللاعب دخل أرض الملعب أم لا، أي أن كافة اللاعبين من نفس المنتخب سيحصلون على نفس المبلغ الإجمالي بغض النظر عن مدة مشاركتهم في المباريات.ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل في التعميم رقم 1844.
نتيجة تسريح 837 لاعباً، سيستفيد 440 نادياً من 51 اتحاداً وطنياً عضواً من كافة الاتحادات القارية من برنامج توزيع الأرباح على الأندية.
كل المبالغ المستحقة للأندية بموجب هذا البرنامج يتم توزيعها عبر الاتحاد الوطني العضو الذي يتبع له النادي، وذلك بعد التنظيم الناجح لكأس العالم FIFA™.
نعم، قام FIFA ورابطة الأندية الأوروبية في مارس/آذار 2023 بتجديد مذكرة التفاهم بينهما والتي سيتم بموجبها رفع القيمة الإجمالية للتعويضات المخصَّصة ضمن هذا البرنامج إلى 355 مليون دولار لنسختي 2026 و2030 من كأس العالم FIFA™.