الخطوة الأولى: التسجيل

أولاً، يتوجب على الأندية التسجيل في البرنامج، وقد أصبح بإمكان الأندية للمرة الأولى التقدم بطلباتها رقمياً عبر منصة كرة القدم الاحترافية.

ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل في التعميم رقم 1812.

الخطوة الثانية: تحديد الأندية المؤهلة للاستفادة من البرنامج

لا يعني التسجيل في البرنامج أن النادي سيحصل تلقائياً على حصة من الأرباح. وللمكافأة على تسريح اللاعب، يجب أن يكون النادي الذي كان اللاعب مسجَّلاً معه خلال كأس العالم FIFA، بالإضافة إلى الأندية التي كان اللاعب مسجَّلاً معها خلال التصفيات، مؤهلاً للاستفادة من البرنامج. وتقتصر الاستفادة من الأرباح (209 ملايين دولار أمريكي) على هذه الأندية فقط.

الخطوة الثالثة: كيفية احتساب حصة كل نادٍ

تم تقسيم المبلغ المخصص للبرنامج (إجمالي 209 مليون دولار أمريكي) على العدد الإجمالي لأيام لعب كافة اللاعبين المشاركين في قطر ٢٠٢٢ (19080 يوماً تقريباً)، وهو ما ينتج عنه مبلغ موحَّد لكل لاعب عن كل يوم، وتبلغ قيمته 10950 دولاراً أمريكياً (يخضع للضرائب والخصومات).