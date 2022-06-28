يضم البرنامج مجموعة متنوعة من أبرز الشخصيات المؤثرة عالميًا بهدف تحليل ومشاركة أفضل الممارسات. سيركز هذا البرنامج الفريد والحصري على أحدث الاتجاهات في عمليات الأندية وإدارة الاستادات والتمويل والتسويق والاتصالات والأكاديميات الرياضية وأكاديميات الناشئين والحوكمة والمسائل القانونية والقيادة والتفاوض. تماشياً مع رؤية FIFA لجعل كرة القدم عالمية بحق، يساهم دبلوم إدارة الأندية في جهود FIFA الرامية إلى إضفاء طابع احترافي على كرة القدم من خلال تمكين عدد أكبر من أندية كرة القدم من كل مناطق العالم من التنافس على أعلى مستوى خارج الملعب. بدأت النسخة الأولى من البرنامج في مارس/آذار 2021 واختتمت في مايو 2022. ستبدأ عملية التقديم للنسخة الثانية من دبلوم FIFA لإدارة الأندية حين يتم رسميا إطلاق نسخة 2022/2023 من البرنامج. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول برنامج 2021/2022 من دبلوم FIFA لإدارة الأندية في الكتيب الرسمي: