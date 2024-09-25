رئيس FIFA يُشيد بمساهمات المغرب المستمرة في عالم كرة القدم

التقى جياني إنفانتينو برئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش

سيستضيف المغرب بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA™ على مدى السنوات الخمس المقبلة

تسعى الدولة الأفريقية للتشارك في استضافة منافسات كأس العالم FIFA 2030™ مع البرتغال وإسبانيا

إثر لقاء جمعه برئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش في مدينة نيويورك الأمريكية، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو إن "المغرب يستعدّ لتوحيد العالم".

سيستضيف المغرب منافسات بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA™ سنوياً بين عامي 2025 و2029، بينما تسعى البلاد للتشارك باستضافة بطولة كأس العالم FIFA 2030™ مع إسبانيا والبرتغال في حال نجاح ملف الترشُّح بناء على تقييم FIFA وقرار كونغرس FIFA المزمع اتخاذه في وقت لاحق من هذا العام.

وعن لقائه هذا، قال رئيس FIFA: "كان من دواعي سروري أن ألتقي برئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن ألمس شغفه بلعبتنا، وأن أُعرب عن امتناني له وكذلك لجلالة الملك محمد السادس على دعمهما المستمر."

"يتمتع المغرب بالخبرة في مجال الضيافة، وهو بلد شغوف بكرة القدم، وكلّي ثقة بأنه سيوفر منصة رائعة للشابات خلال النسخ الخمس المقبلة من بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA".

وأردف رئيس FIFA قائلاً: "تحدثنا كذلك عن الاحتفال بالنسخة المئوية من بطولة كأس العالم FIFA سنة 2030. وباعتباره بلداً مرشَّحاً للاستضافة، يستعد المغرب لتوحيد العالم وإلهام جيلها الشاب، وأنا متحمس لمشاهدة البلاد تمضي قُدماً في نجاحاتها على الساحة (الكروية) العالمية"، وذلك في إشارة إلى الإنجاز التاريخي لأسود الأطلس في بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ التي أصبح فيها المنتخب المغربي أول فريق عربي أو أفريقي يبلغ منافسات الدور نصف النهائي في تاريخ الحدث الكروي الأبرز.