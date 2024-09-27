الرئيس إنفانتينو يتباحث مع الأمين العام لمجلس أوروبا سبل تعزيز التعاون الثنائي

رئيس FIFA يلتقي الأمين العام لمجلس أوروبا في نيويورك
جياني إنفانتينو يسعى إلى تحالف طويل الأمد بين المنظمتين
تُعد حماية الأطفال والحوكمة الرشيدة من القضايا الجوهرية في هذا التعاون الثنائي
التقى رئيس FIFA جياني إنفانتينو مع الأمين العام لمجلس أوروبا آلان بيرسيت في نيويورك بالولايات المتحدة على هامش الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تباحث الطرفان سُبل التعاون الثنائي بين المنظمتين على المستويين الإداري والبرلماني. ويُعد مجلس أوروبا أقدم هيئة حكومية دولية في أوروبا، حيث تأسس عام 1949، وهو يضطلع بدور بالغ الأهمية في الدفاع عن سيادة القانون وحقوق الإنسان وتعزيزها في الدول الأعضاء البالغ عددها 46 دولة. وكان FIFA قد وقَّع عام 2018 مذكرة تفاهم مع مجلس أوروبا، حيث يتعاون الطرفان بموجبها في مجموعة من القضايا الهامة منذ ذلك الحين. وأوضح رئيس FIFA إن الاجتماع الذي دار بينه وبين السيد آلان بيرسيت، وهو الأول من نوعه منذ أن انتهاء ولاية الأمين العام السابق لمجلس أوروبا توربيورن ياغلاند عام 2019، سيوفر دفعة جديدة لتفعيل التعاون الدولي الفريد بين المنظمتين وتسريع وتيرته.
“وقال إنفانتينو في هذا الصدد: "لقد كان التعاون بين FIFA ومجلس أوروبا على المستويين الإداري والبرلماني ضمن المواضيع المهمة المطروحة للنقاش خلال لقائي بالأمين العام لمجلس أوروبا آلان بيرسيت. لقد تعاونَّا سابقاً في مجال حماية الأطفال ومكافحة التلاعب بنتائج المباريات والسلامة والأمن، ونحن حريصون على بحث سُبل مواصلة العمل معاً في هذه القضايا المهمة".
وأضاف: "إن FIFA يواصل إيلاء أهمية قصوى لهذا التعاون الثنائي الذي يتوخى استغلال مكانة الرياضة في المجتمع لدعم وتعزيز قيم المساواة والوحدة والاحترام المتبادل".
من جهته، قال بيرسيت، الذي انتُخب أميناً عاماً لمجلس أوروبا في يونيو/حزيران 2024: "الرياضة مرآة للتماسك الاجتماعي، فهي أداة للتعلم واحترام الناس واحترام القواعد".