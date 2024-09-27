الرئيس إنفانتينو يتباحث مع الأمين العام لمجلس أوروبا سبل تعزيز التعاون الثنائي

التقى رئيس FIFA جياني إنفانتينو مع الأمين العام لمجلس أوروبا آلان بيرسيت في نيويورك بالولايات المتحدة على هامش الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تباحث الطرفان سُبل التعاون الثنائي بين المنظمتين على المستويين الإداري والبرلماني. ويُعد مجلس أوروبا أقدم هيئة حكومية دولية في أوروبا، حيث تأسس عام 1949، وهو يضطلع بدور بالغ الأهمية في الدفاع عن سيادة القانون وحقوق الإنسان وتعزيزها في الدول الأعضاء البالغ عددها 46 دولة. وكان FIFA قد وقَّع عام 2018 مذكرة تفاهم مع مجلس أوروبا، حيث يتعاون الطرفان بموجبها في مجموعة من القضايا الهامة منذ ذلك الحين. وأوضح رئيس FIFA إن الاجتماع الذي دار بينه وبين السيد آلان بيرسيت، وهو الأول من نوعه منذ أن انتهاء ولاية الأمين العام السابق لمجلس أوروبا توربيورن ياغلاند عام 2019، سيوفر دفعة جديدة لتفعيل التعاون الدولي الفريد بين المنظمتين وتسريع وتيرته.