الأمم المتحدة تدعم دعوة رئيس FIFA للاحتفال بالأسبوع العالمي لكرة القدم

اعتمدت الأمم المتحدة مؤخراً بالإجماع قراراً بإعلان اليوم العالمي لكرة القدم

اقترح رئيس FIFA جياني إنفانتينو تمديد الاحتفالات لخمسة أيام سنوياً عبر الأسبوع العالمي لكرة القدم

ممثلو الأمم المتحدة يشيرون إلى دعمهم لمقترح الأسبوع العالمي لكرة القدم خلال اجتماعهم في نيويورك

وجّه رئيس FIFA جياني إنفانتينو، الشكر للأمم المتحدة على القرار "التاريخي" بشأن اليوم العالمي لكرة القدم، والذي أطلقته البحرين وليبيا وطاجيكستان، وتم اعتماده بالإجماع من قبل 170 دولة في الجمعية العامة في وقت سابق من هذا الشهر. إن مثل هذا الدعم على نطاق عالمي هو شهادة على القوة الموحّدة لكرة القدم، الرياضة الأكثر شعبية في العالم، وقدرتها على جمع الناس والأمم معاً.

ووفقاً لقرار الأمم المتحدة A/RES/78/281، تم إعلان اليوم العالمي لكرة القدم في 25 مايو/أيار للاعتراف "بالامتداد العالمي لكرة القدم وتأثيرها في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة والسلام والدبلوماسية، والاعتراف بأن كرة القدم تخلق مساحة للتعاون."

وقد تم اقتراح القرار للاحتفال بـ"الذكرى المئوية الأولى لأول بطولة دولية لكرة القدم في التاريخ مع تمثيل جميع المناطق،" والتي جرت في 25 مايو/أيار 1924 خلال الألعاب الأولمبية الصيفية التي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس، وهو التاريخ الذي يتزامن أيضاً مع القرار الذي اتُّخذ عام 1928 لإنشاء كأس العالم FIFA™ خلال كونغرس FIFA السابع عشر الذي عُقد في مدية أمستردام الهولندية.

وبمناسبة اعتماد القرار في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، ألقى رئيس FIFA جياني إنفانتينو بياناً أمام جمع من ممثلي الدول الأعضاء ومسؤولي الأمم المتحدة، اقترح فيه تمديد الاحتفال باللعبة الجميلة.

ودعا السيد إنفانتينو إلى إطلاق الأسبوع العالمي لكرة القدم للاحتفال بعدد من المعالم الهامة خلال شهر مايو/أيار، حيث يبدأ بالاعتراف بتأسيس FIFA في باريس والذي كان بتاريخ 21 مايو/أيار 1904 وتستمر احتفالات كرة القدم حتى 25 مايو/أيار. وقد حظي هذا الاقتراح لاحقاً بدعم رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلسته الـ78، دينيس فرانسيس، ومجموعة أصدقاء كرة القدم.

رئيس FIFA يُعلن عن الأسبوع العالمي لكرة القدم 04:27

وقال الرئيس إنفانتينو في رسالة بُثت عبر الفيديو "أعتقد أن القرار الذي اقترحته كل من البحرين وليبيا وطاجيكستان، والذي حظي برعاية 170 دولة، وتأييد رئيس الجمعية العامة، صديقي العزيز دنيس فرانسيس، واعتُمد بالإجماع من قبل جميع الدول الأعضاء يعكس كل ما تنطوي عليه كرة القدم من قوة فريدة وقدرة هائلة على توحيد العالم. وبهذه المناسبة، لا يسعني إلا أن أهنئكم جميعاً على هذا القرار التاريخي. كرة القدم توحِّد العالم حقاً، شأنها في ذلك شأن الأمم المتحدة."

وأضاف رئيس FIFA "لكن للاحتفال بالرياضة التي نعشق جميعاً، واستحضار أهم المحطات التي شهدها تاريخ لعبتنا الجميلة خلال هذه الأيام من شهر مايو/أيار، بدا لي، مع كامل الاحترام والتقدير، أن يوماً واحداً ربما لا يكفي، ولذا يود FIFA، بدعمكم وبهدف إعطاء أكبر عدد ممكن من الفرص لأكبر عدد من الناس في جميع أنحاء العالم، أن يعلن عن إطلاق الأسبوع العالمي لكرة القدم، من 21 إلى 25 مايو/أيار، حيث تواصل كرة القدم توحيد العالم كل عام. سيكون أسبوعاً لإظهار حبنا لكرة القدم وشغفنا بلعبها ومشاهدتها والاستمتاع بها والفوز سوية أو الخسارة معاً. إنني أتطلع بالفعل للاحتفال معكم جميعاً بالأسبوع العالمي لكرة القدم، على أن ينتهي باحتفال عالمي بلعبتنا الجميلة في اليوم العالمي لكرة القدم."

وقدّم الفائزان بكأس العالم FIFA™، ماركو تارديلي وجيانلويجي بوفون، إلى جانب اللاعبة السابقة لمنتخب فرنسا لورا جورج، دعمهم لليوم العالمي لكرة القدم عبر رسائل الفيديو، كما فعل السيد فرانسيس وعدد من مندوبي الأمم المتحدة من جميع أنحاء العالم، الذين ألقوا خطابهم وهم يرتدون قميص المنتخب الوطني لبلادهم.

وقال المندوب الدائم لمملكة البحرين، سعادة السفير جمال فارس الرويعي، نيابةً عن الدول المشاركة في اقتراح القرار؛ البحرين وليبيا وطاجيكستان، إن الدعم الذي حظيت به مبادرة اليوم العالمي لكرة القدم كان كبيراً لدرجة أنه سيتم دعوة أعضاء الأمم المتحدة للانضمام إلى مجموعة أصدقاء كرة القدم التي تم إنشاؤها حديثاً، وأعطى رداً إيجابياً على اقتراح رئيس FIFA.

رئيس FIFA يُعلن عن الأسبوع العالمي لكرة القدم Previous 01 / 12 FIFA President Gianni Infantino delivers a message via video link during the World Football day event 02 / 12 General view as FIFA President Gianni Infantino delivers a message via video link during the World Football day event 03 / 12 Attendees during the World Football day event in front of the United nations representatives 04 / 12 Attendee during the World Football day event in front of the United nations representatives 05 / 12 Attendees at the World Football day celebrations at the United Nations headquarters 06 / 12 Attendees at the World Football day celebrations at the United Nations headquarters 07 / 12 Attendees at the World Football day celebrations at the United Nations headquarters 08 / 12 General view during the World Football day celebrations at the United Nations headquarters 09 / 12 Celebration of World Football Day at the United Nations Headquarters in New York 10 / 12 Celebration of World Football Day at the United Nations Headquarters in New York 11 / 12 Celebration of World Football Day at the United Nations Headquarters in New York 12 / 12 Celebration of World Football Day at the United Nations Headquarters in New York Next

وقال السيد الرويعي في الكلمة الختامية للحدث "نيابة عن الدول المشاركة في اقتراح القرار، نود أن ننتهز هذه الفرصة لنشكر رئيس FIFA، جياني إنفانتينو على رسالته، ونرحب بالتزامه ومبادرة الأسبوع العالمي لكرة القدم التي أدت إلى الاحتفال العالمي بيوم 25 مايو/أيار. نحن نتطلّع إلى العمل مع FIFA من خلال مجموعة أصدقاء كرة القدم للترويج لهذه اللعبة الرائعة والاحتفال بها."