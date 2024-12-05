جياني إنفانتينو: قرعة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ تمثل يوماً تاريخياً لكرة القدم للأندية

أقيمت قرعة بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية

وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو إن كرة القدم بحاجة إلى بطولة عالمية قوية للأندية

جولة كأس للعالم للأندية FIFA™ لزيارة جميع الفرق الـ32 المشاركة

احتفل جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) بـ"يوم تاريخي" لكرة القدم للأندية، حيث شارك في قرعة النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية FIFA™ التي تضم 32 فريقاً، وهي البطولة التي ستبدأ حقبة جديدة لكرة القدم التنافسية للأندية على الساحة العالمية وتقام في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 15 يونيو/حزيران إلى 13 يوليو/تموز 2025.

وقال السيد إنفانتينو، الذي ظهر في بداية حفل القرعة الذي حضره عدد كبير من النجوم في ولاية ميامي، إن التنافسية العالمية للأندية كانت بمثابة الحلقة المفقودة في الرياضة الأكثر شعبية في العالم. وخلال هذه الفعالية، أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) أن كأس بطولة العالم للأندية FIFA™ سيشرع في جولة عالمية تبدأ من نيويورك في 16 يناير/كانون الثاني 2025.

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA): "إنه يوم تاريخي، لأن اليوم ستُجرى قرعة كأس العالم للأندية للمرة الأولى على الإطلاق." "وحّدت رياضة كرة القدم العالم من خلال كأس العالم للمنتخبات (FIFA). فاستمتعنا جميعاً بكأس العالم (FIFA) للرجال منذ عام 1930، وكأس العالم (FIFA) للسيدات منذ عام 1991. لكن ما كان ينقصنا هي بطولة لتحديد من هو النادي الأفضل في العالم. والآن باتت لدينا - كأس العالم للأندية FIFA، والتي تبدأ حقبة جديدة في كرة القدم للأندية.

"البطولة تتعلق بالمشاركة، وتتعلق بجمع الأندية من جميع أنحاء العالم، أفضل 32 نادياً وأفضل اللاعبين من جميع أنحاء العالم، في منافسة واحدة في الولايات المتحدة الأمريكية... لتحديد أيهم الأفضل في العالم."

وأضاف قائلاً: "كل مشجع من أي مكان في أنحاء العالم [يمكنه] مشاهدة كل ثانية من كل مباراة على الهواء مباشرة" بعد أن تم تأكيد قناة DAZN كناقل عالمي حصري للبطولة في اليوم السابق.

وقال السيد إنفانتينو إن الكأس "الفريدة" و"الأيقونية" ستشرع في جولة عالمية، حيث ستزور جميع الفرق الـ32 المشاركة حتى يتمكن المشجعون من رؤيتها عن قرب. وقال: "ستأتي هذه الكأس وترحب بكم في جميع أنحاء العالم". "وأول فريق سيتمكن من رفع هذه الكأس الأيقونية سيكون الفريق الذي سيفوز بالنهائي في 13 يوليو/تموز (2025) في ملعب ميتلايف في نيويورك نيوجيرسي".