13 ديسمبر/كانون الأول تاريخاً رسمياً لقرعة التصفيات الأوروبية لبطولة كأس العالم FIFA 2026™

ستكتشف الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مسار التأهل إلى أكبر نسخة في تاريخ الحدث الكروي الأبرز على الإطلاق

سيُجرى السحب في مقر FIFA بمدينة زيوريخ السويسرية

يمكن مشاهدة المراسم عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم من خلال بث مباشر على موقع FIFA.com ومنصة +FIFA

بينما انطلقت تصفيات بطولة كأس العالم FIFA 2026™ بخمسة من الاتحادات القارية الستة، من المقرر أن تنضم المنتخبات الأوروبية قريباً إلى ركب المنافسات المؤهلة لأكبر نسخة في تاريخ الحدث الكروي الأبرز على الإطلاق، ستكتشف الاتحادات الوطنية المنضوية تحت مظلة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مسار التأهل إلى المسابقة العالمية الموسعة عندما تُجرى قرعة التصفيات الأوروبية لبطولة كأس العالم FIFA 2026™ في مقر FIFA بمدينة زيوريخ السويسرية، يوم الجمعة 13 ديسمبر/كانون الأول 2024 في تمام الساعة 12:00 بتوقيت وسط أوروبا.

فبعد توسيع نطاق المشاركة في الحدث الكروي الأبرز على وجه الأرض ابتداءً من نسخة 2026، ارتفع عدد المقاعد المخصصة للمنتخبات الأوروبية من 13 إلى 16 مقعداً، علماً أن النسخة القادمة من البطولة ستكون هي الأكثر شمولاً على الإطلاق، حيث ستشهد مشاركة ما مجموعه 48 منتخباً لأول مرة في تاريخ المسابقة. ويُمكن للمشجعين من جميع أنحاء العالم مشاهدة البث المباشر لمراسم السحب على موقع FIFA.com ومنصة +FIFA وغيرها من قنوات البث الرسمية، على أن ينشر موقع FIFA.com في وقت لاحق القائمة الكاملة للجهات الإعلامية الشريكة التي ستبث القرعة.