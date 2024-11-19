13 ديسمبر/كانون الأول تاريخاً رسمياً لقرعة التصفيات الأوروبية لبطولة كأس العالم FIFA 2026™

ستكتشف الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مسار التأهل إلى أكبر نسخة في تاريخ الحدث الكروي الأبرز على الإطلاق
سيُجرى السحب في مقر FIFA بمدينة زيوريخ السويسرية
بينما انطلقت تصفيات بطولة كأس العالم FIFA 2026™ بخمسة من الاتحادات القارية الستة، من المقرر أن تنضم المنتخبات الأوروبية قريباً إلى ركب المنافسات المؤهلة لأكبر نسخة في تاريخ الحدث الكروي الأبرز على الإطلاق، ستكتشف الاتحادات الوطنية المنضوية تحت مظلة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مسار التأهل إلى المسابقة العالمية الموسعة عندما تُجرى قرعة التصفيات الأوروبية لبطولة كأس العالم FIFA 2026™ في مقر FIFA بمدينة زيوريخ السويسرية، يوم الجمعة 13 ديسمبر/كانون الأول 2024 في تمام الساعة 12:00 بتوقيت وسط أوروبا.
فبعد توسيع نطاق المشاركة في الحدث الكروي الأبرز على وجه الأرض ابتداءً من نسخة 2026، ارتفع عدد المقاعد المخصصة للمنتخبات الأوروبية من 13 إلى 16 مقعداً، علماً أن النسخة القادمة من البطولة ستكون هي الأكثر شمولاً على الإطلاق، حيث ستشهد مشاركة ما مجموعه 48 منتخباً لأول مرة في تاريخ المسابقة. ويُمكن للمشجعين من جميع أنحاء العالم مشاهدة البث المباشر لمراسم السحب على موقع FIFA.com ومنصة +FIFA وغيرها من قنوات البث الرسمية، على أن ينشر موقع FIFA.com في وقت لاحق القائمة الكاملة للجهات الإعلامية الشريكة التي ستبث القرعة.
يُذكر أن التصفيات الأوروبية لبطولة كأس العالم FIFA 2026™ ستقام بين شهري مارس/آذار 2025 ونوفمبر/تشرين الثاني 2025، حيث ستُجرى بنظام المجموعات المعهود، إذ ستتوزع على 12 مجموعة تضم كل منها أربعة أو خمسة منتخبات، على أن يكون التأهل المباشر إلى المسابقة العالمية من نصيب متصدر كل مجموعة. أما المقاعد الأوروبية الأربعة المتبقية، فسيتحدد مصيرها في مارس/آذار 2026 عندما تُقام منافسات الملحق الأوروبي، الذي يضم 16 منتخباً - وهي المنتخبات الـ12 المحتلة للمركز الثاني في مرحلة المجموعات من التصفيات والرباعي الأعلى ترتيباً من المنتخبات المتصدرة لمجموعات دوري الأمم الأوروبية في نسخة 2024-2025، والتي لم تتأهل مباشرة لكأس العالم FIFA من خلال تصدر مجموعاتها في التصفيات ولم تصل إلى الملحق الأوروبي من خلال احتلال المركز الثاني في مرحلة المجموعات.