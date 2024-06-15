النوادي تتطلع إلى كأس العالم للأندية FIFA 2025™ قبل عام على انطلاقها

بدأ العد التنازلي قبل عام على انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2025 FIFA™

الأندية تؤكد تعطشها للمنافسة في البطولة

النسخة الافتتاحية المكونة من 32 فريقاً ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية العام المقبل

سنة واحدة فقط تفصلنا على انطلاق بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™، حيث أعربت الفرق المتنافسة عن فخرها وشغفها مع اقتراب موعد البطولة. سينطلق الحدث الجديد المكون من 32 فريقاً في 15 يونيو/حزيران 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية، قبل عام واحد من بطولة كأس العالم FIFA 26™ التي ستستضيفها البلاد بالشراكة مع الجارتين في أمريكا الشمالية كندا والمكسيك.

“اللاعبون متحمسون ويعرفون أننا سنتنافس ضد أفضل الأندية في العالم. نشاهد دوري أبطال أوروبا UEFA في غرفة خلع الملابس كل يوم ثلاثاء وأربعاء، لذلك نعم، هناك ضجة داخل فريقنا لمشاهدة الفرق الكبيرة وهي تلعب. الحصول على فرصة للمنافسة على هذا المستوى هو أمر طالما حلمنا به. أعتقد أن فريقنا متحمس حقًا لهذه الفرصة." كريستيان رولدان لاعب وسط فريق سياتل ساوندرز

"أعتقد أنها فرصة رائعة للجميع في العالم، وليس فقط للاعبين، لأن الجميع سيحظى بفرصة مشاهدة مباريات لطالما انتظروها. ستكون بالتأكيد بطولة كأس العالم للأندية ناجحة للغاية. إذا أتيحت لي فرصة التواجد مع فلامنغو والمشاركة في كأس العالم للأندية (ستكون) بالتأكيد واحدة من أفضل البطولات التي لعبتها في حياتي". دافيد لويز، مدافع فلامنغو

كأس العالم للأندية FIFA 2025™ تعني كل شيء بالنسبة لنادينا. جميع المرتبطين بنادي أوكلاند سيتي متحمسون للمشاركة في العام المقبل، ولكنني لا أعتقد أن الكثير من الناس لم يستوعبوا بعد ما حققناه أو ما يعنيه ذلك. إن تاريخنا في هذه المسابقة جيد نسبياً ولكن التوسع إلى 32 نادياً يضيف بعداً جديداً ومثيراً للاهتمام إلى كل شيء، وهو ما نتطلع إليه."

"لطالما كنا فخورين جداً بتمثيل نادينا وبلدنا والكونفدرالية. نحن نأخذ هذه المسؤولية على محمل الجد على الرغم من أننا سنكون أصغر نادٍ في المسابقة بفارق كبير. مهما حدث بعد عام من الآن، سنسعى جاهدين لبذل قصارى جهدنا داخل وخارج الملعب لتقديم أفضل تمثيل لكرة القدم للأندية في نيوزيلندا وأوقيانوسيا". جوردون واتسون، مدير عام نادي أوكلاند سيتي لكرة القدم

“هذه ثاني بطولة لي في كأس العالم للأندية والبطولة العاشرة تحت لواء FIFA، لذا فإنني مفعم بالعزيمة والإصرار خاصة في هذه النسخة الجديدة من البطولة التي تضفي المزيد من الإثارة. كانت أول مباراة لي بعد تعييني كمدرب لأولسان في كأس العالم للأندية وما زلت أشعر ببعض الندم على ذلك، لذلك أنا متحمس للفوز هذه المرة وضمان إظهار أفضل ما لدينا على الساحة العالمية". هونج ميونجبو، المدير الفني لأولسان HD

إنه لشرف لي أن ألعب كأس العالم للأندية FIFA 2025™ دفاعاً عن الهلال. أفضل الأندية في العالم وأفضل الرياضيين في العالم سيكونون هناك، ومن الواضح أن هذا هو المكان الذي يجب أن يتواجد فيه الهلال وزملائي. التوقعات للبطولة كبيرة وأنا متأكد من أننا سنكون مستعدين لتمثيل جماهيرنا." لاعب الهلال نايمار

"لا يقتصر طموحنا على أن نكون أحد أفضل الأندية في القارة الأفريقية فحسب، بل أيضاً من منظور عالمي بالطبع. لكن نطاق هذه البطولة لا يصدق. إذا كان الفريق لديه هذا النوع من الانتشار على أساس أدائه على أرض الملعب فقط، تخيل فقط مدى ضخامة إمكانيات هذا النادي الكروي في الفترة التي تسبق كأس العالم للأندية...!" رولاني موكوينا، مدرب نادي ماميلودي صنداونز