FIFA+ تطلق مركزًا جديدًا لمشجعي كرة القدم الألمانية الدوليين: محتوى حصري مع تعليق باللغة الإنجليزية

كشف موقع FIFA+ عن مركز جديد مخصص لمشجعي الدوري الألماني لكرة القدم الدوليين، تم إطلاقه في 28 أكتوبر. تم تقديم هذا المركز مع البث المباشر لمباراة ألمانيا وأستراليا الودية لمنتخب ألمانيا للسيدات مع منتخب ألمانيا الأول للسيدات، وتضمنت أبرز مباريات المنتخب الألماني للسيدات والعديد من مباريات المنتخب الألماني للشباب، بالإضافة إلى محتوى تاريخي من بطولات كأس العالم FIFA™ وكأس العالم للسيدات. وتضمنت جميع المحتويات التعليق باللغة الإنجليزية، مع بث مباشر ومحتوى المباريات في مناطق مختارة.

تتباهى ألمانيا، التي تُعدّ قوة كروية هائلة، بفوز منتخب الرجال بأربعة ألقاب في كأس العالم FIFA™ للرجال (1954، 1974، 1990، 2014) وفوز منتخب السيدات بلقبين في كأس العالم للسيدات FIFA (2003، 2007). احتفل هذا المركز بتاريخ ألمانيا اللامع في كرة القدم مع تقديم مباريات حية حالية للمشجعين في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك، واصل موقع FIFA+ نموه كمنصة عالمية لكرة القدم، حيث اشترك أكثر من 80 اتحاداً عضواً من الاتحادات الأعضاء في FIFA البالغ عددها 211 اتحاداً في الخدمة. جمعت خدمة FIFA+ كرة القدم من جميع أنحاء العالم في مكان واحد، مما أتاح للمشجعين وصولاً لا مثيل له إلى محتوى لا مثيل له من جميع أنحاء العالم.

وقال كاي دامهولز، مدير الحقوق الإعلامية في الاتحاد الألماني لكرة القدم: ”يسعدنا أن نمنح مشجعينا الدوليين الفرصة للتواصل مع إرث ألمانيا الكروي. يوفر FIFA+ منصة فريدة من نوعها لتجربة أفضل ما قدمته منتخباتنا الوطنية في الماضي ووما تقدمه في الحاضر.“

وأضافت شارلوت بور، مديرة الاستراتيجية والتطوير المؤسسي والرقمي في FIFA: ”لا يمكن إنكار نجاح ألمانيا على الساحة العالمية، ويتيح مركز FIFA+ هذا للمشجعين استعادة تلك اللحظات المميزة مع البقاء على اتصال مباشر مع المباريات. ومع وجود أكثر من 80 اتحاداً عضواً الآن على FIFA+، فإننا نجمع كرة القدم من جميع أنحاء العالم على منصة واحدة.“

الجدير بالذكر أنه أصبح مركز الاتحاد الألماني لكرة القدم متاحاً للاستكشاف اعتباراً من 28 أكتوبر.

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