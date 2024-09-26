انطلاق الجولة التفقدية للمدن البرازيلية المرشحة لاستضافة كأس العالم للسيدات FIFA 2027™

12 ملعباً مرشحاً لاستضافة مباريات النسخة الأولى من العرس الكروي العالمي للسيدات في أمريكا الجنوبية

كانت ريو دي جانيرو أولى محطات فريق الخبراء في البرازيل

تستمر الجولة حتى 11 أكتوبر/تشرين الأول وسيتم الإعلان عن المدن المستضيفة في مطلع عام 2025

استهلّ فريق تقني أوفده FIFA سلسلة من الزيارات التفقدية للمدن البرازيلية الـ12 التي تقدَّمت بطلبات استضافة مباريات بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2027™.

وكانت أولى محطات الجولة في ريو دي جانيرو بتاريخ 25 سبتمبر/أيلول حيث زار الوفد ملعب ماراكانا الأسطوري. ومن بعدها ستكون لخبراء FIFA المعنيين بالجوانب العملياتية والتشغيلية للبطولة محطات في المدن الـ11 الأخرى، وتستمر حتى 11 أكتوبر/تشرين الأول، وتشمل تقييم الملاعب ووسائل النقل والمطارات والبنية التحتية التقنية وجوانب أخرى كالتذاكر والضيافة. كما سيولي الخبراء أهمية خاصة للبنية التحتية للملاعب الموجودة، مع التنويه إلى الجوانب التي يتوجب تحسينها أو المَرافق التي يتعيّن تحديثها لتلبية متطلبات البطولة.

وعن هذه الجولة، قالت ريانون مارتن مديرة بطولة كأس العالم للسيدات FIFA ورئيسة وفد FIFA: "قدّمت البرازيل 12 خياراً جيداً، ويسعدنا التواجد هنا لإجراء عملية الاختيار التنافسية هذه وتحديد المدن والملاعب التي ستستضيف النسخة العاشرة من البطولة. نتطلّع لتنظيم البطولة للمرة الأولى في أمريكا الجنوبية، والبرازيل تحديداً".

“وأردفت قائلة: "ستشمل عملية التقييم تقدير التكلفة المتوقعة لاستضافة البطولة بالنسبة للمدن وكذلك حجم العائدات.كما أننا مهتمون بجانب هام آخر وهو فهم كيفية توظيف المدن لبطولة كأس العالم للسيدات FIFA من أجل إحداث تأثير إيجابي على المجتمعات المحلية، ولا سيما تشجيع الفتيات والسيدات على الانخراط في كرة القدم".

وتشمل الخطوات التالية في عملية الاختيار تحليلاً شاملاً للمعلومات التي تم جمعها من الملاعب والوثائق التي قدمتها المدن المرشحة الاثنا عشرة: بيليم (إستاديو مانغيراو)، بيلو هوريزونتي (إستاديو مينيراو)، برازيليا (إستاديو ناسيونال)، كويابا (أرينا بانتانال)، فورتاليزا (أرينا كاستيلاو)، ماناوس (أرينا دا أمازونيا)، ناتال (أرينا داس دوناس)، بورتو أليغري (إستاديو بييرا-ريو)، ريسيفي (أرينا دي بيرنامبوكو)، ريو دي جانيرو (إستاديو دو ماراكانا)، سالفادور (أرينا فونتي نوفا)، ساو باولو (أرينا دو ساو باولو).