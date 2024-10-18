العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA جمهورية الدومينيكان 2024

بث مباشر، ملخصات للمباريات، حصريات والمزيد!
بث مباشر، ملخصات للمباريات، حصريات والمزيد!
الجمعة 18 أكتوبر 2024, 13:45
المنظمة

مجلس FIFA يصادق على جدول المباريات الدولية لكرة الصالات 2025-2028

  • صادق مجلس FIFA على فترات إجراء المباريات الدولية للدورة الممتدة بين عامي 2025 و2028

  • ستقام بطولة كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات FIFA 2028™ من 7 إلى 29 أكتوبر/تشرين الأول 2028

  • كما تم تحديد مواعيد مسابقات منتخبات الدرجة "A" في جميع الاتحادات القارية الستة

بعد النجاح الباهر الذي شهدته بطولة كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™، والتي انتهت بتتويج البرازيل وتربُّعها على العرش العالمي للمرة السادسة بعد الفوز 2-1 على الأرجنتين في موقعة حسم اللقب، نشر FIFA جدوله الرسمي للمباريات الدولية المقررة في رزنامة كرة الصالات خلال السنوات الأربع المقبلة.

ففي اجتماعه التاسع والعشرين الذي عُقد بتاريخ 3أكتوبر/تشرين الأول2024، وافق مجلس FIFA على جدول المباريات الدولية لكرة الصالات لدورة 2025-2028، كما حدَّد رسمياً تواريخ بطولة كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات FIFA 2028™، التي تأكَّد إجراؤها من 7 إلى 29 أكتوبر/تشرين الأول 2028، على أن تقام المسابقات القارية لمنتخبات الدرجة "A" في الفترة الممتدة بين 24 يناير/كانون الثاني و6 فبراير/شباط من العام نفسه، وكذلك في الفترة الممتدة بين 21 يناير/كانون الثاني و8 فبراير/شباط عام 2026.       

وللاطِّلاع على التفاصيل الكاملة لفترات إجراء المباريات الدولية الخاصة بدورة 2025-2028، بما في ذلك تواريخ وأنواع فترات المنافسة وعدد المباريات المندرجة ضمن كل فترة، يمكنكم تنزيل الملف ( بصيغة PDF) أدناه.

PDF
روزنامة المباريات الدولية لكرة الصالات 2025-2028

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