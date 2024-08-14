إطلاق النشيد الرسمي لكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كولومبيا 2024 FIFA™ يوم الجمعة

تجمع الأغنية الرسمية لكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كولومبيا 2024 FIFA™ بين نجمتين كولومبيتين صاعدتين

سيتوفّر هذا النشيد الحماسي ابتداءًا من 16 أغسطس/آب

ستكون تذاكر المباريات في بوغوتا وكالي وميديين عبر FIFA.com/tickets

يسرّ FIFA رفع الستار عن النشيد الرسمي لكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كولومبيا 2024 FIFA™، في 16 أغسطس/آب بعنوان "Aheh-Aheh"، وهو ثمرة التعاون بين مامبو كينغز ومنسِّق الأغاني لويان وFIFA، وبمشاركة الموهبتين الكولومبيتين ناث وإيسا سي.

يجسّد هذا النشيد روح البطولة قبل أسبوعين من صافرة البداية، فيجمع بين القوة والصلابة والوحدة التي تتميّز بها نجمات المستقبل المشاركات في هذه البطولة. ويحمل عنوان "Aheh-Aheh" ويأتي نتيجة تعاون بين نجمتين كولومبيتين من خلفيات مختلفة فيمزج بين نوعين من الموسيقى في أغنية واحدة لتضيف على هذه البطولة ميزة وفرادة. وستضفي إيسا سي، الفنانة الرائدة في الموسيقى الكولومبية الأفريقية، على النشيد ثقافة وتقاليد والصلابة النسائية بصوتها الرائع وإيقاعاتها الحماسية، أمّا ناث، فستكون صوت الحماسة والحداثة، لتملأ النشيد طاقة وحيوية تحاكي من خلالها جيل الشباب، فَينتج عن هذا التعاون مزيجاً من الحداثة والتقاليد احتفاءً بالتنوع الذي تتميز به هذه الرياضة النسائية.

وقالت إيسا سي "هذه لحظة فخر واعتزاز لكولومبيا، لأننا نعبّر عن شغفنا في كرة القدم ونقدم أفضل صورة عن ثقافتنا الغنية إلى العالم، فكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA لا تتعلّق بالرياضة فحسب، بل هي مناسبة للاحتفال بالوحدة والتنوع." وأضافت ناث "المشاركة في إنتاج نشيد كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA في كولومبيا هو مدعاة فخر وشهادة على حبّنا وشغفنا في هذه اللعبة، وفرصة لكي يرى العالم مواهبنا ومرونتنا والروح الجميلة التي يتميّز بها شعبنا." ومع اقتراب موعد كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كولومبيا 2024 FIFA™، يعدنا النشيد الرسمي "Aheh-Aheh" ببطولة تاريخية ستبقى محفورة في أذهاننا.