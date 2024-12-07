كأس العالم للأندية 2025 FIFA™: الإعلان عن جدول المباريات

الأماكن والتواريخ وأوقات انطلاق المباريات المخصصة لـ63 مباراة

كشف الجدول النهائي عن مجموعة مشوقة من مباريات دور المجموعات، بالإضافة إلى مسارات التأهل إلى المباراة النهائية

سيبدأ حجز التذاكر يوم الخميس 19 ديسمبر/كانون الأول 2024 في تمام 10:00 بالتوقيت المحلي (الساعة 16:00 بتوقيت وسط أوروبا) حصرياً عبر FIFA.com/tickets

ستُقام المباراة الافتتاحية في يوم منفرد، يوم السبت الموافق 14 يونيو/حزيران 2025 للاحتفال بانطلاق هذه البطولة التاريخية الأولى

بعد إجراء القرعة التي طال انتظارها والتي أسفرت عن تحديد المجموعات الثماني المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 FIFA™، أصبح عشاق كرة القدم حول العالم على دراية تامة بالمواعيد والأماكن التي يمكنهم من خلالها متابعة أنديتهم في هذا الحدث العالمي الجديد الذي ينظمه FIFA في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال الفترة من السبت 14 يونيو/حزيران وحتى الأحد 13 يوليو/تموز 2025.

وقد نشر FIFA جدولاً تفصيلياً للمباريات يضم 63 مباراة مع تحديد مواعيد انطلاقها وأوقات انطلاقها للبطولة الاستثنائية. ويكشف الجدول عن مواجهات مثيرة بين 32 نادياً يطمحون ليكونوا أوائل أبطال هذه البطولة النخبوية الجديدة التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الأندية في العالم.

وبعد إجراء القرعة وإعلان جدول المباريات، ستبدأ المرحلة الأولى من بيع تذاكر المباريات الـ48 لدور المجموعات ستبدأ يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر/كانون الأول 2024 الساعة 10:00 بالتوقيت المحلي (الساعة 16:00 بتوقيت وسط أوروبا) حصريًا عبر موقع FIFA.com/tickets (حيث يُمكن للجماهير تسجيل رغبتهم في شراء التذاكر بالفعل). كما تقرّر أيضاً أن تكون المباراة الافتتاحية مباراة قائمة بذاتها، حيث سيستهل ممثل البلد المضيف، نادي إنتر ميامي، النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية FIFA™ على ملعبه الذي يتسع لـ65,500 متفرج، أمام النادي الأهلي المصري يوم السبت الموافق 14 يونيو/حزيران 2025 في تمام الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي. ولن يشهد ملعب ميتلايف في نيويورك ونيوجيرسي تتويج بطل بطولة كأس العالم للأندية FIFA الجديدة يوم الأحد الموافق 13 يوليو/تموز 2025 فحسب، بل سيستضيف أيضاً مباراتي الدور نصف النهائي وإحدى مباريات الدور ربع النهائي.

وقال رئيس FIFA جياني إنفانتينو "لقد تم تحديد مسارات الفرق الـ32، وأصبحنا نعرف الآن المواعيد والأماكن التي ستشهد 48 مواجهة مثيرة في دور المجموعات، وذلك في اثني عشر ملعباً من الطراز العالمي. بجانب 15 مباراة أخرى في الأدوار الإقصائية، يحدد هذا الجدول الزمني 63 يوماً في تقويم كل مشجع لكرة القدم - سواء كان مقيماً في الولايات المتحدة أو مسافراً من الخارج إلى هذه المدن الجميلة لدعم فريقه، أو يتابع المباريات مباشرة وبشكل مجاني من أي مكان في العالم عبر منصتي DAZN و +‏FIFA." وأضاف "لا يقتصر هذا الجدول الزمني للمباريات على مجرد قائمة بمواجهات مثيرة تجمع أفضل الأندية في العالم - بل يُظهر أيضاً أن كرة القدم للأندية قادرة على أن تكون، وستكون، عالمية بحق. فلننقل البطولة للعالم." يأتي نشر جدول المباريات عقب إجراء القرعة، مما يتيح لـFIFA مراعاة مجموعة من العوامل، بما في ذلك المعايير الرياضية واحتياجات اللاعبين، ومتطلبات الجماهير المحلية والمسافرة، والاعتبارات العالمية لبث المباريات.

وسيستضيف اثنا عشر ملعباً مثيراً، ستة منها هي من ملاعب الدوري الأمريكي، 32 نادياً من أفضل الأندية حول العالم تتنافس على لقب كأس العالم للأندية FIFA، حيث ستشهد البطولة خمسة من ملاعب كأس العالم 26 FIFA™ وسبعة ملاعب عالمية أخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة. يُمكن للجماهير متابعة مباريات كأس العالم للأندية FIFA من خلال تنزيل تطبيق DAZN.

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