انطلاق عملية بيع تذاكر بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™

أصبح بإمكان الجماهير حجز تذاكرهم لحضور كأس العالم الأندية FIFA عبر الموقع FIFA.com/tickets

تم فتح باب الشراء بحسب قاعدة الأفضلية للأسبق وبدءاً من 30 دولاراً أمريكياً للتذكرة من دون احتساب الضرائب والرسوم

ستُقام البطولة في الولايات المتحدة الأمريكية يوم السبت 14 يونيو/حزيران والأحد 13 يوليو/تموز 2025

أصبح بإمكان جماهير النوادي الـ32 التي تأهلت إلى بطولة كأس العالم للأندية FIFA™ بحلتها الجديدة، وعشاق المستديرة الساحرة عموماً حجز تذاكرهم ليكونوا جزءاً من كتابة فصل جديد من تاريخ كرة قدم الأندية على المستوى الدولي، علماً أن النسخة الافتتاحية من المسابقة ستنطلق في الولايات المتحدة الأمريكية يوم السبت 14 يونيو/حزيران 2025 في ميامي، على أن تُختتم المنافسات بإجراء المباراة النهائية في نيويورك نيو جيرسي يوم الأحد 13 يوليو/تموز، حيث ستشهد إجراء 63 مباراة موزعة على 12 ملعباً.

وبهذه المناسبة، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "بعد طرح تذاكر البطولة، أصبحت الجماهير مدعوة لتكون جزءاً من التاريخ الكروي عبر حضور منافسات النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية، التي ستكون بمثابة قمة مجد كرة قدم الأندية، وستكون زاخرة بلحظات أسطورية لا تُنجبها إلا اللعبة الجميلة.تُعتبر كرة قدم الأندية بمثابة ركيزة أساسية لرياضتنا، وقد اضطلعت الجماهير بدور محوري في تطوّرها. وستكون هذه البطولة الجديدة بمثابة احتفال عالمي بشغف وثقافة جماهير الأندية، وكل أولئك الذين لا يسعهم انتظار انطلاق البطولة، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية بين يونيو/حزيران ويوليو/تموز، حيث تشهد إجراء 63 مباراة موزعة على 12 ملعباً".

تذاكرعموم الجمهور

يُذكر أن المرحلة الأولى من عملية بيع التذاكر انطلقت اليوم (الخميس 19 ديسمبر/كانون الأول 2024) في تمام الساعة 4 بعد الظهر بتوقيت وسط أوروبا (10 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي في أمريكا) عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com/tickets، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 14 يناير/كانون الثاني في تمام الساعة 4 بعد الظهر بتوقيت وسط أوروبا (10 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي في أمريكا)، وقد تم طرح تذاكر كافة مباريات مرحلة المجموعات الـ48. ويبدأ سعر تذاكر الفئة 4 م 30 دولاراً أمريكياً (من دون احتساب الضرائب والرسوم)، وتختلف الأسعار من مباراة لأخرى. هذا ويمكن لأفراد الجمهور استكمال عملية الشراء فوراً بحسب قاعدة الأفضلية للأسبق، وننصحهم بالمبادرة بشراء التذاكر بأسرع وقت نظراً للإقبال الكبير عليها.

وقد انطلقت مبيعات التذاكر بحسب المجموعات لتسهيل حصول الجماهير على التذاكر، حيث نسرد لكم أدناه تفاصيل بدء عملية البيع:

مباريات المجموعتين 1 و2: الخميس 19 ديسمبر/كانون الأول 2024 - 10 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي في أمريكا / 4 بعد الظهر بتوقيت وسط أوروبا

مباريات المجموعتين 3 و4: الخميس 19 ديسمبر/كانون الأول 2024 - 3 بعد الظهر بتوقيت الساحل الشرقي في أمريكا / 9 ليلاً بتوقيت وسط أوروبا

مباريات المجموعتين 5 و6: الخميس 19 ديسمبر/كانون الأول 2024 - 5 عصراً بتوقيت الساحل الشرقي في أمريكا / 11 ليلاً بتوقيت وسط أوروبا

مباريات المجموعتين 7 و8: الخميس 19 ديسمبر/كانون الأول 2024 - 1 بعد الظهر بتوقيت الساحل الشرقي في أمريكا / 7 مساءً بتوقيت وسط أوروبا

تذاكر مشجعي الأندية

كما خصص الاتحاد الدولي لكرة القدم جانباً من التذاكر لجماهير الأندية التي ستخوض البطولة، والتي يمكن لهم شراؤها عبر الرابط FIFA.com/tickets شريطة توافرها، ومن خلال إتاحة الوصول التي ستيسِّرها الأندية المعنية. وقد تم طرح هذه الحصة من التذاكر اليوم (الخميس 19 ديسمبر/كانون الأول 2024) في العاشرة صباحاً كذلك بتوقيت الساحل الشرقي في أمريكا / 4 بعد الظهر بتوقيت وسط أوروبا، وتشمل حزمة تذاكر للأندية من مرحلة المجموعات للنهائي (في حال تأهل النادي للمباراة النهائية) الذي سيُقام يوم الأحد 13 يوليو/تموز 2025 في ملعب ميتلايف في نيويورك/نيوجرسي. ويعني هذا أن بإمكان جماهير الأندية حجز مكانها في مراحل خروج المغلوب في حال تأهل أنديتها، بحيث يتأكد حجز التذاكر حال بلوغ الفريق للمباراة المعنية. هذا وتتوافر تذاكر جماهير الأندية بفئات أسعار خاصة، بدءاً من 36 دولاراً أمريكياً (من دون احتساب الضرائب والرسوم).

وندعو جماهير الأندية المشاركة لزيارة الموقع الإلكتروني FIFA.com/tickets للحصول على المزيد من المعلومات حول شراء هذه الفئة الخاصة من التذاكر، وستقدم الأندية المعنية المزيد من التفاصيل لاحقاً.

أما تذاكر عامة الجماهير لمراحل خروج المغلوب، فسيتم طرحها يوم الخميس 16 يناير/كانون الثاني 2025، تزامناً مع انطلاق جولة كأس بطولة كأس العالم للأندية FIFA.

ونظراً للإقبال الكبير المتوقع على شراء التذاكر، نودّ تذكير الجماهير بأن موقع FIFA.com/tickets هو المنصة الرسمية والمفضلة لشراء تذاكر بطولة كأس العالم للأندية FIFA.

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