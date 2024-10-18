FIFA.com

أحدث الأخبار عن مجلس FIFA

TASHKENT, UZBEKISTAN - SEPTEMBER 19: adidas official match ball during the FIFA Futsal World Cup Uzbekistan 2024 match between Portugal and Tajikistan at Humo Arena on September 19, 2024 in Tashkent, Uzbekistan. (Photo by Alex Caparros - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
مجلس FIFA يصادق على جدول المباريات الدولية لكرة الصالات 2025-2028
١٨ أكتوبر ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - OCTOBER 3: A general view during the FIFA Council Meeting No.29 at Home of FIFA on October 3, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
مجلس FIFA
مجلس FIFA يتخذ قرارات هامة بشأن الاتحادات الأعضاء ومسابقات FIFA القادمة
٣ أكتوبر ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - OCTOBER 2: A general view prior to FIFA Council Meeting No.29 at the Home of FIFA on October 2, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
مجلس FIFA
جدول أعمال اجتماع مجلس FIFA متاح للتنزيل
٢ أكتوبر ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - JULY 10: General view of the Home of FIFA on 10 July, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham - FIFA)
المنظمة
إحاطة من FIFA
٣٠ أغسطس ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - OCTOBER 14: FIFA Council member Issa Hayatou poses during a Portrait session at the FIFA headquaters on October 14, 2016 in Zurich, Switzerland. (Photo by Alexander Hassenstein - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
جياني إنفانتينو في وداع رئيس FIFA المؤقت السابق عيسى حياتو
٨ أغسطس ٢٠٢٤
PARIS, FRANCE - JULY 29: The FIFA World Cup 2030™ and 2034™ bid handover at FIFA's Paris office on July 29, 2024 in Paris, France. (Photo by Léo-Paul Ridet/FIFA)
الرئيس
جياني إنفانتينو يُشيد بـ"الاتفاق التاريخي" في عملية تقديم العروض لاستضافة نسختي 2030 و2034 من كأس العالم FIFA™
٢٩ يوليو ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - JULY 9: General view of the member association flags at Home of FIFA on 9 July, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham - FIFA)
المنظمة
بيان FIFA
١٨ يوليو ٢٠٢٤
SYDNEY, AUSTRALIA - JULY 16: Amel Majri of France poses for a portrait during the official FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 portrait session on July 16, 2023 in Sydney, Australia. (Photo by Maddie Meyer - FIFA/FIFA via Getty Images)
كرة القدم للسيدات
خطوات جديدة من FIFA لحماية اللاعبات والمدربات
٣١ مايو ٢٠٢٤
BANGKOK, THAILAND - MAY 15: FIFA President Gianni Infantino during the FIFA Council Meeting at The Athenee Hotel on May 15, 2024. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA: إطلاق كأس العالم للأندية للسيدات FIFA سيكون أمراً جوهرياً للعبة
١٥ مايو ٢٠٢٤
France's women's team players take part in a training session in Clairefontaine en Yvelines, southwest of Paris, on April 6 , 2015, ahead of the friendly football match against Canada to be held on April 9. AFP PHOTO / FRANCK FIFE (Photo by Franck FIFE / AFP) (Photo credit should read FRANCK FIFE/AFP via Getty Images)
كرة القدم للسيدات
تعديلات مهمة على جدول المباريات الدولية للسيدات لتحسين تخطيط اللعبة وتعزيز الاحتراف
١٥ مايو ٢٠٢٤
BERLIN, GERMANY - NOVEMBER 18: The Adidas Fussballliebe, Official Match Ball of the UEFA Euro 2024, is seen during an international friendly match between Germany and Turkey at Olympiastadion on November 18, 2023 in Berlin, Germany. (Photo by Maja Hitij/Getty Images)
مجلس FIFA
مجلس FIFA يُعيِّن فريق عمل لتقديم توصيات بشأن التغييرات المحتملة على اللوائح الناظمة للمباريات الدولية
١٥ مايو ٢٠٢٤
BANGKOK, THAILAND - MAY 15: FIFA President Gianni Infantino with (L-R) FIFA Senior Vice-President and AFC President HE Sheikh Salman Bin Ebrahim Al Khalifa, FIFA Secretary General ad interim Mattias Grafström, FIFA Vice-President and CONMEBOL President Alejandro Dominguez, FIFA Vice-President and UEFA President Aleksander Čeferin and FIFA Vice-President and CAF President Patrice Motsepe during the FIFA Council Meeting at The Athenee Hotel on May 15, 2024 in Bangkok, Thailand. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
مجلس FIFA
مجلس FIFA يصادق بالإجماع على روزنامة المباريات الدولية للسيدات لدورة 2026-2029
١٥ مايو ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - OCTOBER 09: A FIFA logo next to the entrance at the FIFA headquarters on October 9, 2015 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/Getty Images)
مجلس FIFA
جدول أعمال اجتماع مجلس FIFA متاح للتنزيل
١٣ مايو ٢٠٢٤
FIFA U-17 World Cup Trophy
المنظمة
مجلس FIFA يصوت على استضافة قطر لكأس العالم تحت 17 سنة FIFA™ سنوياً من 2025 إلى 2029
١٤ مارس ٢٠٢٤
FIFA U-17 Women's World Cup Trophy
المنظمة
المغرب تستضيف خمس نسخ متتالية من كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA™ بدءاً من 2025
١٤ مارس ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - MARCH 14: FIFA President Gianni Infantino (C) with FIFA Deputy Secretary General Alasdair Bell (L) and FIFA Secretary General ad interim Mattias Grafström (R) during a FIFA Council Meeting at HoF, Home of FIFA on March 14, 2024 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
مجلس FIFA
مجلس FIFA يتّخذ جملة قرارات هامة قبيل كونغرس FIFA الـ74
١٤ مارس ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - JULY 06: Aerial drone images at HoF, the Home of FIFA on July 6, 2023 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
مجلس FIFA
جدول أعمال اجتماع مجلس FIFA متاح الآن
١٢ مارس ٢٠٢٤
KIGALI,RWANDA - NOVEMBER 28: A general view during the Financial Governance Workshop Kigali, Day 1 on November 28, 2023 in Kigali,Rwanda. (Photo by Logan Aimable/FIFA)
القانوني
FIFA يُطلق إطاراً تنظيمياً جديداً للغرف الوطنية لتسوية المنازعات
١٨ يناير ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 21: Football Federation of Chile President Pablo Milad during FIFA Football Summit 2023 on December 21, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم تحت 20 سنة FIFA
كأس العالم تحت 20 سنة 2025 FIFA™ ستلهم الجيل القادم في تشيلي
٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣
JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 17: FIFA President Gianni Infantino holds up a sign announcing Chile as the hosts for the FIFA U-20 World Cup 2025 during a FIFA Council Meeting on December 17, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Pascal Bitz/FIFA)
مجلس FIFA
مجلس FIFA يُعيِّن تشيلي وبولندا لاستضافة بطولتي كأس العالم تحت 20 سنة FIFA
١٧ ديسمبر ٢٠٢٣
JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 17: (L-R) FIFA Vice-President and CONCACAF President Victor Montagliani, FIFA Senior Vice-President HE Sheikh Salman Bin Ebrahim Al Khalifa, FIFA President Gianni Infantino, FIFA Secretary General ad interim Mattias Grafström and FIFA Vice-President and CONMEBOL President Alejandro Dominguez during a FIFA Council Meeting on December 17, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
مجلس FIFA
مجلس FIFA يتخّذ قرارات مهمة بشأن كأس العالم للأندية 2025 FIFA™
١٧ ديسمبر ٢٠٢٣
إعداد ملف تعريف الارتباط