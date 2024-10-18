FIFA.com
أحدث الأخبار عن مجلس FIFA
المنظمة
مجلس FIFA يصادق على جدول المباريات الدولية لكرة الصالات 2025-2028
١٨ أكتوبر ٢٠٢٤
مجلس FIFA
مجلس FIFA يتخذ قرارات هامة بشأن الاتحادات الأعضاء ومسابقات FIFA القادمة
٣ أكتوبر ٢٠٢٤
مجلس FIFA
جدول أعمال اجتماع مجلس FIFA متاح للتنزيل
٢ أكتوبر ٢٠٢٤
المنظمة
إحاطة من FIFA
٣٠ أغسطس ٢٠٢٤
الرئيس
جياني إنفانتينو في وداع رئيس FIFA المؤقت السابق عيسى حياتو
٨ أغسطس ٢٠٢٤
الرئيس
جياني إنفانتينو يُشيد بـ"الاتفاق التاريخي" في عملية تقديم العروض لاستضافة نسختي 2030 و2034 من كأس العالم FIFA™
٢٩ يوليو ٢٠٢٤
المنظمة
بيان FIFA
١٨ يوليو ٢٠٢٤
كرة القدم للسيدات
خطوات جديدة من FIFA لحماية اللاعبات والمدربات
٣١ مايو ٢٠٢٤
الرئيس
رئيس FIFA: إطلاق كأس العالم للأندية للسيدات FIFA سيكون أمراً جوهرياً للعبة
١٥ مايو ٢٠٢٤
كرة القدم للسيدات
تعديلات مهمة على جدول المباريات الدولية للسيدات لتحسين تخطيط اللعبة وتعزيز الاحتراف
١٥ مايو ٢٠٢٤
مجلس FIFA
مجلس FIFA يُعيِّن فريق عمل لتقديم توصيات بشأن التغييرات المحتملة على اللوائح الناظمة للمباريات الدولية
١٥ مايو ٢٠٢٤
مجلس FIFA
مجلس FIFA يصادق بالإجماع على روزنامة المباريات الدولية للسيدات لدورة 2026-2029
١٥ مايو ٢٠٢٤
مجلس FIFA
جدول أعمال اجتماع مجلس FIFA متاح للتنزيل
١٣ مايو ٢٠٢٤
المنظمة
مجلس FIFA يصوت على استضافة قطر لكأس العالم تحت 17 سنة FIFA™ سنوياً من 2025 إلى 2029
١٤ مارس ٢٠٢٤
المنظمة
المغرب تستضيف خمس نسخ متتالية من كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA™ بدءاً من 2025
١٤ مارس ٢٠٢٤
مجلس FIFA
مجلس FIFA يتّخذ جملة قرارات هامة قبيل كونغرس FIFA الـ74
١٤ مارس ٢٠٢٤
مجلس FIFA
جدول أعمال اجتماع مجلس FIFA متاح الآن
١٢ مارس ٢٠٢٤
القانوني
FIFA يُطلق إطاراً تنظيمياً جديداً للغرف الوطنية لتسوية المنازعات
١٨ يناير ٢٠٢٤
كأس العالم تحت 20 سنة FIFA
كأس العالم تحت 20 سنة 2025 FIFA™ ستلهم الجيل القادم في تشيلي
٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣
مجلس FIFA
مجلس FIFA يُعيِّن تشيلي وبولندا لاستضافة بطولتي كأس العالم تحت 20 سنة FIFA
١٧ ديسمبر ٢٠٢٣
مجلس FIFA
مجلس FIFA يتخّذ قرارات مهمة بشأن كأس العالم للأندية 2025 FIFA™
١٧ ديسمبر ٢٠٢٣
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