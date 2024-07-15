طرح مناقصة حقوق البث الإعلامي لكأس العالم للأندية 2025 و2029 FIFA™

فتح باب تقديم العطاءات الخاصة بالحقوق الإعلامية لمسابقة كأس العالم للأندية 2025 و2029 FIFA™ في الأمريكتين وآسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا

29 من أفضل الأندية في العالم حجزت مكانها في أول بطولة تضم 32 فريقاً من كأس العالم للأندية FIFA

تقام النسخة الافتتاحية في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة بين 15 يونيو/حزيران و13 يوليو/تموز 2025

أطلق FIFA دعوة لتقديم العطاءات في الأمريكتين وآسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبيع الحقوق الإعلامية لكأس العالم للأندية FIFA 2025™ وكأس العالم للأندية FIFA 2029™. ستُقام بطولة كأس العالم للأندية FIFA™ بشكل جديد اعتباراً من العام المقبل، حيث ستجري كل أربع سنوات وستعيد البطولة التي ستضم 32 من أفضل الأندية في العالم تعريف كيف ومتى وأين يتوّج بطل العالم الحقيقي للأندية. سيتم تقسيم الأندية الـ32 إلى ثماني مجموعات مكونة من أربعة أندية. سيخوض كل نادٍ ثلاث مباريات، وسيتأهل أفضل ناديين من كل مجموعة إلى مرحلة خروج المغلوب التي تتمثّل في الدور الـ16، يليه الدور ربع النهائي، ودور نصف النهائي، والنهائي، حيث سيقام ما مجموع 63 مباراة في البطولة، وستعيش الجماهير العالمية الإثارة من الصافرة الأولى إلى الصافرة النهائية.

وقد حجز تسعة وعشرون نادياً تذاكرهم للمشاركة في بطولة العام المقبل، والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة ما بين 15 يونيو/حزيران و13 يوليو/تموز 2025. من بين هذه الأندية: ريال مدريد (إسبانيا) ومانشستر سيتي (إنجلترا)، وقطبا أمريكا الجنوبية بالميراس (البرازيل) وريفر بليت (الأرجنتين)، وعملاقا إفريقيا الأهلي (مصر) والوداد الرياضي (المغرب)، وعملاقا آسيا الهلال (السعودية) وأوراوا ريد دايموندز (اليابان)، وفريقا أمريكا الشمالية والوسطى سياتل (الولايات المتحدة الأمريكية) ومونتيري (المكسيك)، وممثل أوقيانوسيا الطموح أوكلاند سيتي (نيوزيلندا)، وغيرها. يُمكن الاطلاع على القائمة الكاملة للأندية المتأهلة هنا. سيتم تأكيد تأهل ناديين إضافيين من أمريكا الجنوبية ونادي واحد يمثل الدولة المضيفة في وقت لاحق من هذا العام.