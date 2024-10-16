FIFA يُعيِّن Lenovo شريكاً رسمياً في مجال التكنولوجيا

يشمل اتفاق الشراكة بطولتي كأس العالم FIFA 2026™ وكأس العالم للسيدات FIFA 2027™، حيث تم الكشف عنه خلال مراسم حفل Lenovo السنوي لعالم الابتكار التكنولوجي

بموجب هذه الشراكة، ستوفر شركة Lenovo مجموعة من الخدمات التكنولوجية لـFIFA، من الذكاء الاصطناعي إلى الأجهزة والبنية التحتية لمراكز البيانات، وذلك بهدف تعزيز تجربة المشجعين وتحسين جودة البث العالمي

يسعى Lenovo وFIFA للاستفادة من التكنولوجيا والابتكار لتطوير اللعبة عبر العالم

خلال مراسم حفل Lenovo السنوي لعالم الابتكار التكنولوجي، كشفت Lenovo وFIFA عن تعيين الشركة متعددة الجنسيات شريكاً رسمياً لـFIFA في مجال التكنولوجيا خلال بطولة كأس العالم FIFA 2026™ المقرر إقامتها في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، وبطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2027™ التي ستستضيفها البرازيل، علماً أن هذه الشراكة تندرج ضمن شراكات الدرجة الأولى من فئات الرعاية لدى FIFA.

وستوفر البطولتان منصة مثالية لشركة Lenovo من أجل مواصلة نموها وتعزيز علامتها التجارية في أوساط عشاق الرياضة الأكثر شعبية في العالم من جهة، وتقديم خدمات تكنولوجية متكاملة ومبتكرة كفيلة بأن تجعل كرة القدم أقرب وأكثر جاذبية للجميع من جهة ثانية، وهو ما من شأنه أن يطور اللعبة في مختلف أنحاء العالم.

وفي إطار هذه الشراكة، ستشهد بطولتا FIFA المقررتان عامي 2026 و2027 استخدام مجموعة واسعة من منتجات شركة Lenovo وخدماتها المتطورة وحلولها التكنولوجية، بما في ذلك حزمتها الابتكارية الجديدة التي تستفيد من الذكاء الاصطناعي وتُغذيه، فضلاً عن أجهزة الكمبيوتر المحمولة من صنف ThinkPad الشهير، ومختلف الأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة من نوع Motorola والخدمات، إذ ستعمل هذه التكنولوجيا على تعزيز تجارب المشجعين في الملاعب وتحسين جودة البث العالمي، فضلاً عن تقديم تحليلات مفصلة ومُعمَّقة، مع إرساء أسس نهج أكثر ديمقراطية في جمع البيانات ومعالجتها ومشاركتها عبر كافة دول العالم التي تُمارَس فيها كرة القدم.

وبمناسبة إعلان هذه الشراكة، قال يانغ يوانكينغ، رئيس مجلس إدارة شركة Lenovo ورئيسها التنفيذي: "بصفتنا إحدى شركات التكنولوجيا الرائدة في العالم، يُسعدنا أن نتعاون مع الرياضة الأكثر انتشاراً وشعبية في العالم، إذ ستتولى Lenovo تقديم خدمات تكنولوجية لأكبر حدثين رياضيَين وترفيهيَين في تاريخ البشرية، حيث سيشهدان زيادة في أعداد المشاهدين والدول المشارِكة، كما سيكون هناك طلب غير مسبوق على التكنولوجيا ومعالجة البيانات في مختلف أرجاء العالم".

وأضاف: "إن شركة Lenovo فخورة بدعم رؤية FIFA المتمثلة في الاستفادة من التكنولوجيا للنهوض باللعبة، وتعزيز تجربة المشجعين في جميع أنحاء العالم، وتشجيع الابتكار الذي يتوخى تكافؤ الفرص. وإنه لمن دواعي سرورنا أن نضع خدماتنا التكنولوجية المتطورة وابتكاراتنا في مجال الذكاء الاصطناعي بقلب الحدث في البطولتين القادمتين، إذ يُظهِر ذلك للعالم ما تنطوي عليه التكنولوجيا الذكية من قوة تحويلية".

اختيار شركة لينوفو كشريك تكنولوجي رسمي لـFIFA Previous 01 / 05 FIFA President Gianni Infantino and Lenovo Chairman and CEO Yuanqing Yang 02 / 05 FIFA President Gianni Infantino and Lenovo Chairman and CEO Yuanqing Yang 03 / 05 FIFA President Gianni Infantino poses for a group picture 04 / 05 FIFA President Gianni Infantino and Lenovo Chairman and CEO Yuanqing Yang 05 / 05 FIFA President Gianni Infantino and Lenovo Chairman and CEO Yuanqing Yang pose for a group picture Next

من جهته، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: إننا في FIFA ملتزمون أشد الالتزام بتطوير اللعبة عبر العالم وجعلها في متناول الجميع، ولذا يسعدنا الترحيب بشركة Lenovo التي تنضم إلينا في هذا الركب، إذ يَسُرُّنا العمل معها في سبيل تطبيق الوسائط التكنولوجية والابتكارات والبرامج التي من شأنها أن تُوسِّع نطاق انتشار رياضتنا. ذلك أن البيانات والوسائط التكنولوجية من شأنها أن تساعدنا في التعرف على المشجعين بشكل أفضل، ولذا فإننا سنستخدمها لجعل عشاق كرة القدم يعشيون تجارب خالدة لا مثيل لها في كل من كأس العالم FIFA 2026™ وكأس العالم للسيدات FIFA 2027™".

وتابع: "لقد وجدنا في Lenovo شريكاً سيدعمنا في رحلتنا نحو التطور والابتكار، وذلك من خلال الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي خدمة للأجيال القادمة".

اختيار شركة Lenovo كشريك تكنولوجي رسمي لـFIFA 00:43

وتُعد هذه الشراكة التاريخية أولَ صفقة بين Lenovo وFIFA، علماً أنها تأتي استكمالاً للإرث الذي بنته هذه الشركة متعددة الجنسيات في تعزيز الخدمات التكنولوجية التي دعمت ولا تزال تدعم العديد من المنشآت الرياضية الرائدة على الصعيد العالمي.

لمحة عن بطولتي كأس العالم FIFA 2026™ وكأس العالم للسيدات FIFA 2027™

ستكون بطولة كأس العالم FIFA 2026™ هي النسخة الأولى في التاريخ التي تشهد مشاركة 48 منتخباً وتقام منافساتها في ثلاث دول مختلفة، علماً أن الحدث الكروي الأبرز سيعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الأولى منذ نسخة 1994 التي شارك فيها 24 منتخباً، بينما ستكون هذه هي المرة الثالثة التي تحل فيها البطولة ضيفة على المكسيك. أما كندا، فستكون لأول مرة مسرحاً لمنافسات كأس العالم للرجال، معزِّزة بذلك تاريخها العريق في استضافة كبريات مسابقات FIFA على مستوى السيدات والشباب، بما في ذلك بطولة كأس العالم للسيدات 2015 FIFA™.