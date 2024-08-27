كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة 2024 FIFA™

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بث مباشر، ملخصات للمباريات، حصريات والمزيد!
بيان إعلامي

الإتحاد الدولي لكرة القدم

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الثلاثاء 27 أغسطس 2024, 10:00
تجاري

طرح مناقصة حقوق البث الإعلامي لكأس العالم للأندية 2025 FIFA™ و2029 في أوروبا ودول أفريقيا جنوب الصحراء

  • الولايات المتحدة تستضيف أول بطولة لكأس العالم للأندية FIFA بمشاركة 32 فريقاً في الفترة بين 15 يونيو/حزيران و13 يوليو/حزيران 2025

  • بدأت عملية تقديم العطاءات للأمريكتين وآسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا الشهر الماضي

  • أصبح نادي بوكا جونيورز النادي الثلاثين من أفضل الأندية في العالم يحجز مكانه في البطولة الأسبوع الماضي

أطلق FIFA دعوة لتقديم العطاءات في أوروبا ودول أفريقيا جنوب الصحراء لبيع الحقوق الإعلامية لكأس العالم للأندية FIFA 2025™ وكأس العالم للأندية FIFA 2029™، مما يمنح مجموعة كبيرة من شركات البث فرصة تقديم مباريات فريدة من نوعها وجماهير يغمرها الشغف ومنافسات درامية من بطولة مثيرة وشاملة.

وبناءًا على الجدارة الرياضية عبر دورة مدتها أربع سنوات، يُشارك ريال مدريد وتشيلسي ومانشستر سيتي في البطولة النهائية من أوروبا كفائزين مؤخراً بدوري أبطال أوروبا، وانضم إليهم تسعة أندية أخرى تأهلت عبر مسار تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. ويُعد نادي ماميلودي صنداونز العملاق من جنوب أفريقيا أحد الأندية الأربعة من أفريقيا التي حصلت على فرصة عرض مواهبها بسبب الأداء الرائع الذي قدمه النادي في دوري أبطال أفريقيا. وستشارك أيضاً أندية من الاتحاد الآسيوي والاتحاد الأفريقي واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي واتحاد أمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا.

MAINZ, GERMANY - NOVEMBER 29: A TV camera is seen during the Bundesliga match between 1. FSV Mainz 05 and TSG Hoffenheim at Opel Arena on November 29, 2020 in Mainz, Germany. (Photo by Alex Grimm/Getty Images)
تجاري
طرح مناقصة حقوق البث الإعلامي لكأس العالم للأندية 2025 و2029 FIFA™

وستكون النسخة الافتتاحية من كأس العالم للأندية FIFA بمثابة بداية حقبة جديدة في تاريخ كرة القدم للأندية مع كأس جديدة تماماً تمثل تنوع وجودة اللعبة العالمية حيث تجمع كرة القدم للأندية العالم معاً في الولايات المتحدة. لم يتبق سوى مكانين للأندية للمشاركة في البطولة بعد أن حجز نادي بوكا جونيورز مكانه من خلال مسار التصنيف في اتحاد أمريكا الجنوبية الأسبوع الماضي. وسيتم تقسيم الأندية الـ32 إلى ثماني مجموعات تنافسية تتألف كل منها من أربعة أندية خلال قرعة البطولة النهائية. سيلعب كل ناد ثلاث مباريات، ويتأهل الفريقان الأول والثاني من كل مجموعة إلى مرحلة خروج المغلوب، والتي تضم دور الستة عشر وربع النهائي ونصف النهائي والنهائي. ستقام ثلاث وستون مباراة في البطولة، حيث من المقرّر أن تجذب الأحداث من صافرة البداية إلى نهاية المباراة انتباه الجماهير العالمية.

JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 17: (L-R) FIFA Vice-President and CONCACAF President Victor Montagliani, FIFA Senior Vice-President HE Sheikh Salman Bin Ebrahim Al Khalifa, FIFA President Gianni Infantino, FIFA Secretary General ad interim Mattias Grafström and FIFA Vice-President and CONMEBOL President Alejandro Dominguez during a FIFA Council Meeting on December 17, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
مجلس FIFA
مجلس FIFA يتخّذ قرارات مهمة بشأن كأس العالم للأندية 2025 FIFA™

يمكن للمؤسسات الإعلامية التي تتطلع إلى المشاركة في هذه العملية أن تطلب الدعوة لتقديم العطاءات (ITT) عبر البريد الإلكتروني FCWC-media-rights@fifa.org. الموعد النهائي لتقديم العطاءات هو الساعة 11:00 بتوقيت وسط أوروبا الصيفي يوم الثلاثاء 24 سبتمبر/أيلول 2024. بالإضافة إلى ذلك، يسعى FIFA إلى الاحتفاظ بحق مشاركة الأندية المشاركة (القائمة الكاملة أدناه)، عند الاقتضاء، بما في ذلك رابطة الأندية الأوروبية (ECA) من خلال أسلوب مبتكر وتقدّمي للتشاور وصنع القرار. وذلك لضمان بناء المسابقة من الألف إلى الياء كمنتج مشترك، والاستفادة من التجارب والخبرات والمساهمات القيمة لكل من FIFA والأندية المشاركة من جميع أنحاء العالم. لذلك، يحتفظ FIFA بالحق في إشراك الأندية المشاركة (بما في ذلك الأندية الممثّلة من قبل رابطة الأندية الأوروبية) فيما يتعلق بعناصر التقييم أو التقدير أو اتخاذ القرار في عملية تقديم العطاءات هذه.

كأس العالم للأندية FIFA 2025™

النادي

البلد

مؤهل بصفته

تشيلسي

إنجلترا

فائز بدوري أبطال أوروبا

الأهلي

مصر

فائز بدوري أبطال إفريقيا

مونتيري

المكسيك

فائز بكأس أبطال Concacaf

الهلال

المملكة العربية السعودية

فائز بدوري أبطال آسيا

بالميراس

البرازيل

فائز بكوبا ليبرتادوريس

سياتل ساوندرز

الولايات المتحدة

فائز بكأس أبطال Concacaf

ريال مدريد

إسبانيا

فائز بدوري أبطال أوروبا

الوداد الرياضي

المغرب

فائظ بدوري أبطال أفريقيا

فلامينغو

البرازيل

فائز بكوبا ليبرتادوريس

أوراوا ريد دياموندز

اليابان

فائز بدوري أبطال آسيا

أوكلاند سيتي

نيوزيلندا

مسار تصنيف اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم

باريس سان جيرمان

فرنسا

مسار تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

كلوب ليون

المكسك

فائز بكأس أبطال Concacaf

مانشستر سيتي

إنجلترا

فائز بدوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

المانيا

مسار تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

إنتر ميلان

إيطاليا

مسار تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

فلومينينسي

البرازيل

فائز بكوبا ليبرتادوريس

بورتو

البرتغال

مسار تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

بنفيكا

البرتغال

مسار تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

بوروسيا دورتموند

المانيا

مسار تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

يوفنتوس

إيطاليا

مسار تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

أتلتيكو مدريد

إسبانيا

مسار تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

أولسان هيونداي

جمهورية كوريا

مسار تصنيف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

سالزبورغ

النمسا

مسار تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

ماميلودي صنداونز

جنوب أفريقيا

مسار التصنيف للاتحاد الأفريقي لكرة القدم

الترجي الرياضي

تونس

مسار التصنيف للاتحاد الأفريقي لكرة القدم

ريفر بليت

الأرجنتين

مسار التصنيف لاتحاد أمريكا الجنوبية

العين

الإمارات العربية المتحدة

فائز بدوري أبطال آسيا

باتشوكا

المكسيك

فائز بكأس أبطال Concacaf

بوكا جونيورز

الأرجنتين

مسار التصنيف لاتحاد أمريكا الجنوبية

يُحدد لاحقاً

يُحدد لاحقاً

اتحاد أمريكا الجنوبية

يُحدد لاحقاً

الولايات المتحدة الأمريكية

البلد المضيف

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