طرح مناقصة حقوق البث الإعلامي لكأس العالم للأندية 2025 FIFA™ و2029 في أوروبا ودول أفريقيا جنوب الصحراء

الولايات المتحدة تستضيف أول بطولة لكأس العالم للأندية FIFA بمشاركة 32 فريقاً في الفترة بين 15 يونيو/حزيران و13 يوليو/حزيران 2025

بدأت عملية تقديم العطاءات للأمريكتين وآسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا الشهر الماضي

أصبح نادي بوكا جونيورز النادي الثلاثين من أفضل الأندية في العالم يحجز مكانه في البطولة الأسبوع الماضي

أطلق FIFA دعوة لتقديم العطاءات في أوروبا ودول أفريقيا جنوب الصحراء لبيع الحقوق الإعلامية لكأس العالم للأندية FIFA 2025™ وكأس العالم للأندية FIFA 2029™، مما يمنح مجموعة كبيرة من شركات البث فرصة تقديم مباريات فريدة من نوعها وجماهير يغمرها الشغف ومنافسات درامية من بطولة مثيرة وشاملة.

وبناءًا على الجدارة الرياضية عبر دورة مدتها أربع سنوات، يُشارك ريال مدريد وتشيلسي ومانشستر سيتي في البطولة النهائية من أوروبا كفائزين مؤخراً بدوري أبطال أوروبا، وانضم إليهم تسعة أندية أخرى تأهلت عبر مسار تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. ويُعد نادي ماميلودي صنداونز العملاق من جنوب أفريقيا أحد الأندية الأربعة من أفريقيا التي حصلت على فرصة عرض مواهبها بسبب الأداء الرائع الذي قدمه النادي في دوري أبطال أفريقيا. وستشارك أيضاً أندية من الاتحاد الآسيوي والاتحاد الأفريقي واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي واتحاد أمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا.

وستكون النسخة الافتتاحية من كأس العالم للأندية FIFA بمثابة بداية حقبة جديدة في تاريخ كرة القدم للأندية مع كأس جديدة تماماً تمثل تنوع وجودة اللعبة العالمية حيث تجمع كرة القدم للأندية العالم معاً في الولايات المتحدة. لم يتبق سوى مكانين للأندية للمشاركة في البطولة بعد أن حجز نادي بوكا جونيورز مكانه من خلال مسار التصنيف في اتحاد أمريكا الجنوبية الأسبوع الماضي. وسيتم تقسيم الأندية الـ32 إلى ثماني مجموعات تنافسية تتألف كل منها من أربعة أندية خلال قرعة البطولة النهائية. سيلعب كل ناد ثلاث مباريات، ويتأهل الفريقان الأول والثاني من كل مجموعة إلى مرحلة خروج المغلوب، والتي تضم دور الستة عشر وربع النهائي ونصف النهائي والنهائي. ستقام ثلاث وستون مباراة في البطولة، حيث من المقرّر أن تجذب الأحداث من صافرة البداية إلى نهاية المباراة انتباه الجماهير العالمية.

يمكن للمؤسسات الإعلامية التي تتطلع إلى المشاركة في هذه العملية أن تطلب الدعوة لتقديم العطاءات (ITT) عبر البريد الإلكتروني FCWC-media-rights@fifa.org. الموعد النهائي لتقديم العطاءات هو الساعة 11:00 بتوقيت وسط أوروبا الصيفي يوم الثلاثاء 24 سبتمبر/أيلول 2024. بالإضافة إلى ذلك، يسعى FIFA إلى الاحتفاظ بحق مشاركة الأندية المشاركة (القائمة الكاملة أدناه)، عند الاقتضاء، بما في ذلك رابطة الأندية الأوروبية (ECA) من خلال أسلوب مبتكر وتقدّمي للتشاور وصنع القرار. وذلك لضمان بناء المسابقة من الألف إلى الياء كمنتج مشترك، والاستفادة من التجارب والخبرات والمساهمات القيمة لكل من FIFA والأندية المشاركة من جميع أنحاء العالم. لذلك، يحتفظ FIFA بالحق في إشراك الأندية المشاركة (بما في ذلك الأندية الممثّلة من قبل رابطة الأندية الأوروبية) فيما يتعلق بعناصر التقييم أو التقدير أو اتخاذ القرار في عملية تقديم العطاءات هذه.

كأس العالم للأندية FIFA 2025™