طرح مناقصة حقوق البث الإعلامي لكأس العالم للأندية 2025 FIFA™ و2029 في أوروبا ودول أفريقيا جنوب الصحراء

الولايات المتحدة تستضيف أول بطولة لكأس العالم للأندية FIFA بمشاركة 32 فريقاً في الفترة بين 15 يونيو/حزيران و13 يوليو/حزيران 2025
بدأت عملية تقديم العطاءات للأمريكتين وآسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا الشهر الماضي
أصبح نادي بوكا جونيورز النادي الثلاثين من أفضل الأندية في العالم يحجز مكانه في البطولة الأسبوع الماضي
أطلق FIFA دعوة لتقديم العطاءات في أوروبا ودول أفريقيا جنوب الصحراء لبيع الحقوق الإعلامية لكأس العالم للأندية FIFA 2025™ وكأس العالم للأندية FIFA 2029™، مما يمنح مجموعة كبيرة من شركات البث فرصة تقديم مباريات فريدة من نوعها وجماهير يغمرها الشغف ومنافسات درامية من بطولة مثيرة وشاملة.
وبناءًا على الجدارة الرياضية عبر دورة مدتها أربع سنوات، يُشارك ريال مدريد وتشيلسي ومانشستر سيتي في البطولة النهائية من أوروبا كفائزين مؤخراً بدوري أبطال أوروبا، وانضم إليهم تسعة أندية أخرى تأهلت عبر مسار تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. ويُعد نادي ماميلودي صنداونز العملاق من جنوب أفريقيا أحد الأندية الأربعة من أفريقيا التي حصلت على فرصة عرض مواهبها بسبب الأداء الرائع الذي قدمه النادي في دوري أبطال أفريقيا. وستشارك أيضاً أندية من الاتحاد الآسيوي والاتحاد الأفريقي واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي واتحاد أمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا.
وستكون النسخة الافتتاحية من كأس العالم للأندية FIFA بمثابة بداية حقبة جديدة في تاريخ كرة القدم للأندية مع كأس جديدة تماماً تمثل تنوع وجودة اللعبة العالمية حيث تجمع كرة القدم للأندية العالم معاً في الولايات المتحدة. لم يتبق سوى مكانين للأندية للمشاركة في البطولة بعد أن حجز نادي بوكا جونيورز مكانه من خلال مسار التصنيف في اتحاد أمريكا الجنوبية الأسبوع الماضي. وسيتم تقسيم الأندية الـ32 إلى ثماني مجموعات تنافسية تتألف كل منها من أربعة أندية خلال قرعة البطولة النهائية. سيلعب كل ناد ثلاث مباريات، ويتأهل الفريقان الأول والثاني من كل مجموعة إلى مرحلة خروج المغلوب، والتي تضم دور الستة عشر وربع النهائي ونصف النهائي والنهائي. ستقام ثلاث وستون مباراة في البطولة، حيث من المقرّر أن تجذب الأحداث من صافرة البداية إلى نهاية المباراة انتباه الجماهير العالمية.
يمكن للمؤسسات الإعلامية التي تتطلع إلى المشاركة في هذه العملية أن تطلب الدعوة لتقديم العطاءات (ITT) عبر البريد الإلكتروني FCWC-media-rights@fifa.org. الموعد النهائي لتقديم العطاءات هو الساعة 11:00 بتوقيت وسط أوروبا الصيفي يوم الثلاثاء 24 سبتمبر/أيلول 2024. بالإضافة إلى ذلك، يسعى FIFA إلى الاحتفاظ بحق مشاركة الأندية المشاركة (القائمة الكاملة أدناه)، عند الاقتضاء، بما في ذلك رابطة الأندية الأوروبية (ECA) من خلال أسلوب مبتكر وتقدّمي للتشاور وصنع القرار. وذلك لضمان بناء المسابقة من الألف إلى الياء كمنتج مشترك، والاستفادة من التجارب والخبرات والمساهمات القيمة لكل من FIFA والأندية المشاركة من جميع أنحاء العالم. لذلك، يحتفظ FIFA بالحق في إشراك الأندية المشاركة (بما في ذلك الأندية الممثّلة من قبل رابطة الأندية الأوروبية) فيما يتعلق بعناصر التقييم أو التقدير أو اتخاذ القرار في عملية تقديم العطاءات هذه.
كأس العالم للأندية FIFA 2025™
النادي
البلد
مؤهل بصفته
تشيلسي
إنجلترا
فائز بدوري أبطال أوروبا
الأهلي
مصر
فائز بدوري أبطال إفريقيا
مونتيري
المكسيك
فائز بكأس أبطال Concacaf
الهلال
المملكة العربية السعودية
فائز بدوري أبطال آسيا
بالميراس
البرازيل
فائز بكوبا ليبرتادوريس
سياتل ساوندرز
الولايات المتحدة
فائز بكأس أبطال Concacaf
ريال مدريد
إسبانيا
فائز بدوري أبطال أوروبا
الوداد الرياضي
المغرب
فائظ بدوري أبطال أفريقيا
فلامينغو
البرازيل
فائز بكوبا ليبرتادوريس
أوراوا ريد دياموندز
اليابان
فائز بدوري أبطال آسيا
أوكلاند سيتي
نيوزيلندا
مسار تصنيف اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم
باريس سان جيرمان
فرنسا
مسار تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
كلوب ليون
المكسك
فائز بكأس أبطال Concacaf
مانشستر سيتي
إنجلترا
فائز بدوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ
المانيا
مسار تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
إنتر ميلان
إيطاليا
مسار تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
فلومينينسي
البرازيل
فائز بكوبا ليبرتادوريس
بورتو
البرتغال
مسار تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
بنفيكا
البرتغال
مسار تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
بوروسيا دورتموند
المانيا
مسار تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
يوفنتوس
إيطاليا
مسار تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
أتلتيكو مدريد
إسبانيا
مسار تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
أولسان هيونداي
جمهورية كوريا
مسار تصنيف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
سالزبورغ
النمسا
مسار تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
ماميلودي صنداونز
جنوب أفريقيا
مسار التصنيف للاتحاد الأفريقي لكرة القدم
الترجي الرياضي
تونس
مسار التصنيف للاتحاد الأفريقي لكرة القدم
ريفر بليت
الأرجنتين
مسار التصنيف لاتحاد أمريكا الجنوبية
العين
الإمارات العربية المتحدة
فائز بدوري أبطال آسيا
باتشوكا
المكسيك
فائز بكأس أبطال Concacaf
بوكا جونيورز
الأرجنتين
مسار التصنيف لاتحاد أمريكا الجنوبية
يُحدد لاحقاً
يُحدد لاحقاً
اتحاد أمريكا الجنوبية
يُحدد لاحقاً
الولايات المتحدة الأمريكية
البلد المضيف